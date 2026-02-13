我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等貿易協定於今（13）日簽署，農業部部長陳駿季偕同各產業代表於下午召開記者會說明。陳駿季指出，此次台美關稅協議，外界會與當年簽訂WTO協議比較，但已經打過WTO世界盃的我們，對於進軍美國大聯盟「不怕打、不怕拚」，年後會第一時間到產地與產業界朋友討論，因應相關風險，與農民站在一起，共同為台灣農業打拚。整體台美關稅協議對於農產品的影響，陳駿季今表示，當年開放WTO時，大家都非常擔心，但20多年來，農業部不斷協助產業轉型，而農業總產值從當年3千多億、到了2024年突破6千億。陳駿季指出，農戶所得更從86萬提高至128萬，換句話說，在客觀數據呈現上，只要有所準備，農業部門跟農民站在一起，沒有什麼事情是不能克服的。陳駿季說，台灣的農產品「真的不怕競爭」，要的是公平機會，對外銷而言取得很好的契機，從市場進入的部分，未來會更確保國產品的品質，取得國內消費者信賴，這也是支撐國產品繼續於台灣土地深耕非常重要的依據。陳駿季提到，年後第一時間會到產業界進行討論，有一些可能是以後會發生的風險，現在就要開始因應，絕對不會說現在看起來沒什麼問題，就直接撒手不管，農業部一定會跟農民站在一起，為台灣農業打拚。至於美國農產品降稅進入台灣，目前看起來影響不大，但未來可能會衍生一些風險的部分，陳駿季指出，每個品項都有經過專業評估，未來產業體質的提升不會用價格角度去看會不會受到影響。陳駿季說，會用價值的角度去提升產業的競爭力，國產市佔率很低的、自己不生產的，樂觀其成；因為可讓加工產品降低成本，對於市佔率高的則會用更積極的態度去守護品項。