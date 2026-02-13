我是廣告 請繼續往下閱讀

針對李貞秀國籍爭議，陸委會副主委梁文傑今（13）日指出除籍證明格式與其他人不同，並認定身分程序直到2025年3月才完成。李貞秀隨即發聲明反擊，痛批梁文傑不基於事實發言，就急於政治攻防，她強調，該份公證書是依照政府通知、配合法規交給移民署的文件，且經過海基會正式認證，並由她本人親自辦理，直言「到底是梁文傑挑戰民眾認知，還是海基會認證過的文件已經不算數？」李貞秀質疑，陸委會對身分認定態度反覆，忽而打國籍、忽而打戶籍，令人困惑，正是因為親自辦理除籍不被對岸受理，才依法請求主管機關陸委會協助，沒想到卻換來行政機關的公開抹黑。她感嘆，若一名依法辦理程序的新住民立委都會遭到政府說謊對待，其他新住民在面對行政機關時將承受何等壓力，呼籲媒體直接洽詢海基會確認文件真偽，別讓錯誤認知以訛傳訛。嚴正澄清去年是補「證明文件」，而非「重新辦理除籍」，兩者性質不同。李貞秀更在臉書說到，依陸委會說法去年全台11868名補件陸配，難道都要重新計算年限？甚至過過去投票、擔任公職是否都是違法，不僅混淆事實，更讓39萬陸配家庭陷入恐慌。並痛批陸委會一再違背自身職掌，蓄意加深台灣社會對陸配的誤解與歧視。李貞秀表示，她願意扛下壓力盡力澄清，喊話執政官員回歸法理，停止恣意曲解法令。