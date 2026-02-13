我是廣告 請繼續往下閱讀

台中烏日「溪南大橋」11日時發生重大事故，一對就讀勤益科技大學的23歲蘇姓雙胞胎兄弟，遭右轉的預拌混凝土車撞上輾過，騎車的哥哥當場頭顱破裂慘死，後座的弟弟下半身遭輾重傷。對此，兩兄弟就讀的勤益科技大學也做出回應了。勤益科技大學表示，昨日下午2時左右接獲教育部校安中心通報，指該校產學攜手機械工程系四年甲班及產學訓專班四年甲班的蘇姓雙胞胎兄弟，騎機車雙載途中與砂石車發生擦撞事故，造成1人送往中山附醫搶救，另1人不幸身亡。事發當天，40歲蔡姓男子駕駛預拌混凝土車行經烏日溪南橋，準備右轉銜接環河路時，疑似未打方向燈即直接右轉，當場撞上由23歲蘇姓雙胞胎兄弟共乘的機車。騎車的哥哥遭捲入車底，當場遭輾壓身亡。乘坐於機車後座的弟弟下半身受困車下，傷勢嚴重，目前仍在加護病房治療。據了解，出車禍的蘇姓雙胞胎兄弟檔，是機械工廠二代，二人就讀勤益科大產攜機及產訓機四年級，再過4個月即將畢業。其中哥哥曾在2024年9月代表台灣前往法國里昂，參加被譽為「技職界奧運」的第47屆國際技能競賽，他在強敵環伺的「CNC銑床」職類中脫穎而出，獲得優勝肯定。校方也指出，死者的導師第一時間已致電家屬表達哀悼與關懷，蘇母因悲痛過度，情緒難以平復。學校將啟動協助機制，全力關懷家屬並妥善處理後續事宜。