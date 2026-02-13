2026春節連假將於明（14）日正式開始長達9天的假期，但從昨日晚間開始，不少民眾發現高鐵已出現返鄉人潮，甚至有乘客等了4班車才順利搭上自由座車廂。對此，過去就有民眾分享自由座搶位神招，包括選擇起訖站搭車如南港車站等，或選擇空間較多的第10車廂，還有人建議別再死守從自由座上車，可以先從其他車廂上車再移動。針對自由座人潮，高鐵今年首度與LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號服務，提供民眾即時查詢自由座人潮狀況，節省排隊等待時間。
高鐵自由座擠爆「等4班才上車」！內行公布解法：別死守自由座
有女網友昨日在Threads抱怨，表示自己本想搭乘高鐵自由座，但當晚月台上滿滿的乘客，許多人都想搶自由座車廂位置，人多到甚至連站上去也沒有辦法，讓她一共等了4班車才擠上去，崩潰直呼「有夠扯耶！」
貼文曝光後，瞬間引起眾多人無奈留言，「自由座車廂裡頭，一堆站立的乘客都不往中間移動靠攏」、「一群人卡在門口，害要下車的也下不去，人下不去你怎麼上來」；也有人建議不要死守自由座車廂，可以先從其他對號座車廂上車再移動，「不要傻傻在自由座擠，直接往其他車廂上去」。
高鐵自由座聰明搭法曝光！「隱藏搶位法」100%有位置
據了解，每到連假返鄉時段，熱門時段的高鐵對號座位幾乎都會完售一空，搶不到票的民眾為了返鄉只好改搶自由座車廂，就算沒位可坐也會站立在車廂內等著列車抵達目的地。不過高鐵走道空間相對窄小，乘客擠在走道內反而不利其他人上、下車，甚至有人因此錯過上車與下車時機。
過去就有民眾建議，若位於高鐵「起迄站」較近，可以改前往「起迄站」搭乘幾乎都會有位置可坐。以雙北地區為例，一共有南港車站、台北車站和板橋車站3大車站可搭乘，南港車站則是南下的起點，發車時通常比較少人，若遇到尖峰時間只要多等幾班車，100%都有位置可以上，但僅限雙北地區民眾可以適用該做法。
如果沒辦法前往南港車站搭車，過去也有乘客提到，高鐵自由座通常位於第9車廂至第12車廂，其中「第10車廂」最容易搶到位置。高鐵官網過去亦證實，偶數車廂座位會比單數車廂多，是因單數車廂設有廁所，導致座位略減成85個，而偶數車廂並沒有因廁所減少空間，車廂座位都有96個座位，唯一特例是第1車廂與第12車廂，因設駕駛艙分別只剩63與68個座位。
過年連假高鐵自由座恐擠爆！官方出手推「自由座等候時間」燈號服務
值得一提的是，針對今年春節疏運，高鐵為了有效均化自由座人潮，節省旅客的排隊時間，首度與LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號服務，民眾可透過高鐵官網、「T-EX行動購票」APP查詢和LINE TODAY 「生活頻道」，事先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。
除此之外，過去連假或尖峰時段自由座人潮眾多情況，高鐵會適時開放自由座旅客站立在對號車廂玄關，經現場人員審視後，會彈性開放「對號座車廂的車門旁空間」供自由座旅客站立，藉此分流人潮以利疏通。
雖然其作法讓民眾可以即時搭上車返鄉，但被外界認為影響乘車品質與秩序，台灣高鐵公司表示，預計在今年推出新制，將在超尖峰時段推動「指定車次自由座」新制，屆時旅客必須購買自由座車票才能搭乘指定車次，不再維持完全的「隨到隨上」，以此控管人流。
台灣高鐵官網
