高鐵自由座擠爆「等4班才上車」！內行公布解法：別死守自由座

▲每到連假前高鐵各大車站都會湧入許多乘客，不少民眾沒搶到票就會改搭自由座返鄉。（示意圖／記者黃韻文攝）

也有人建議不要死守自由座車廂，可以先從其他對號座車廂上車再移動，「不要傻傻在自由座擠，直接往其他車廂上去」。

高鐵自由座聰明搭法曝光！「隱藏搶位法」100%有位置

若位於高鐵「起迄站」較近，可以改前往「起迄站」搭乘幾乎都會有位置可坐。

▲南港車站則是南下的起點，發車時通常比較少人，若遇到尖峰時間只要多等幾班車，100%都有位置可以上，但僅限雙北地區民眾可以適用該做法。（圖／記者黃韻文攝）

高鐵自由座通常位於第9車廂至第12車廂，其中「第10車廂」最容易搶到位置。

▲高鐵官網過去說明，偶數車廂座位會比單數車廂多，是因單數車廂設有廁所，導致座位略減成85個，而偶數車廂並沒有因設計廁所減少空間，除了第12車廂以外，每個車廂座位都有96個座位。（圖／NOWnews資料圖片）

過年連假高鐵自由座恐擠爆！官方出手推「自由座等候時間」燈號服務

首度與LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號服務

▲▲台灣高鐵攜手LINE TODAY推出春節限定燈號預估服務。（圖／台灣高鐵提供

預計在今年推出新制，將在超尖峰時段推動「指定車次自由座」新制，屆時旅客必須購買自由座車票才能搭乘指定車次，不再維持完全的「隨到隨上」