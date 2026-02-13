我是廣告 請繼續往下閱讀

在台灣進行春訓的韓國職棒（KBO）球隊樂天巨人，今（13）日驚傳紀律醜聞。社群媒體上流出一段球員出入當地疑似非法娛樂場所的監視器畫面，甚至被指控有性騷擾嫌疑。對此，樂天巨人球團發表聲明，證實包括南韓國家隊強打羅承燁在內的4名選手確實涉足該場所，已嚴重違反球隊規定，將即刻安排4人遣返回國，但嚴正否認有性騷擾情事。近日在社群平台Threads上，有網友發布了一段遊樂場所的監視器畫面，指控樂天巨人的球員疑似對場所人員有「吃豆腐」的不當肢體接觸。這段影片迅速引發熱議，重創球隊形象。不過，根據韓媒《OSEN》引述相關人士說法，球團經調查後堅決否認球員有任何性騷擾行為。相關人士強調，影片中看似不當的舉動，純粹是監視器拍攝角度所產生的「視覺錯覺」，並非事實。儘管性騷擾指控遭否認，但球員出入不當場所已成定局。韓媒《體育首爾》報導指出，樂天巨人發布官方聲明致歉：「對於近期球隊相關事件造成各位困擾，我們深感抱歉。經與球員面談並調查事實後，確認羅承燁、高承愍、金東赫、金世民等4名選手，曾出入非法場所。」樂天巨人在聲明中強調：「不論理由為何，上述4名選手的行為已經違反韓職聯盟（KBO）和球團內部規章。」球團已決定立即將這4名球員遣返回韓國，後續將展開全面調查。若查出進一步違規事實，將予以嚴正處理，目前也已對全體春訓球員發出警告。此次涉案名單中，最令球迷震驚的莫過於羅承燁。他是樂天巨人極力培養的內野新星，不僅曾入選2023年亞冠賽，更是2024年世界棒球12強賽的南韓國家隊國手，在國際賽場上有不俗表現。如今在春訓期間爆出涉足非法場所醜聞，不僅影響個人形象，也恐將面臨聯盟的後續禁賽與罰款處分。