28歲安芝儇（小安）為台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍成員，有「最強外掛」封號，她日前錄製綜藝節目，化身射箭手，169公分高䠷身材穿上緊身衣，前凸後翹的曲線一覽無餘，加上她精準命中標靶，粉絲大呼被女神「一箭穿心」，吸引超過2萬人按讚。
安芝儇參加節目射箭大賽 緊身服裝凸顯傲人體態
月初，安芝儇受邀上網路節目《木曜4超玩》射箭單元，她和好友、統一獅啦啦隊「Uni Girls」韓籍成員趙娟週同隊，力抗溫妮、慈妹，射箭技術神準的安芝儇，數度命中靶心和氣球，最終拿下台韓射箭大賽的冠軍獎牌，相當拉風。
安芝儇在IG分享錄影當天的側拍照，只見她紮起高馬尾，穿上極為貼身的射箭服裝，ㄦ字身材曲線畢露，就算換上短T恤也遮不住豐滿上圍和小蠻腰，搭配帥氣的拉弓美姿，很難不讓人分心，粉絲紛紛隔空告白：「（箭）已經拔不下來了！誰都不准拔」、「即是運動天才！又是邱比特」、「美麗的小安！」
擦多種保養品防皮膚乾燥 愛瑜伽、皮拉提斯練體力
關於保養之道，安芝儇先前受訪強調，不擦保養品會導致皮膚乾燥皺紋，因此臉部從單一產品增加到三種基礎保養，並定期敷面膜及上門診，身體則用身體乳改善關節色素沈澱，以及美腿霜按摩小腿減水腫，讓肌膚更均勻粉嫩。
運動方面，安芝儇每天抽時間鍛鍊以維持體力，特別喜愛瑜伽提升柔軟度及皮拉提斯強化核心肌群，她避免節食而注重均衡飲食及充足睡眠，幫助紓壓並防止因為壓力導致體重增加。
안지현 IG
