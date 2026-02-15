我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡閨（左起）、Melody、昆凌及9m88的本名超有過年氛圍感，喜氣十足。（圖／翻攝自臉書）

舒淇本名「林立慧」！菜市場名、超有台灣味

周興哲本名「周興業」！被笑根本加工廠老闆

▲▼舒淇（上圖）本名叫「林立慧」、周興哲（下圖）叫做「周興業」，2人都超有台灣味。（圖／舒淇臉書、資料照）

藝人在演藝圈闖蕩，除了要有獨特個人魅力與星味，藝名如同第一印象，風格與用字遣詞都有學問，《NOWNEWS今日新聞》應景馬年過年時節，整理出舒淇、周興哲本名竟叫做「林立慧」、「周興業」，超有台灣俗味；另外蔡閨、Melody、昆凌及9m88的本名更宛如中國美人，快來一塊看看吧！有「性感女星」稱號的舒淇1995年出道，憑藉超高顏值、曼妙身材獲得關注，在影視領域上不斷突破、屢獲肯定，是為華人區閃耀巨星之一。自帶光環與氣場的舒淇，本名叫做「林立慧」，相當有台灣味，而藝名「舒淇」則是香港導演王晶幫她取的，沒想到後來舒淇以該名享譽國際。周興哲2014年出道，以〈以後別做朋友〉、〈你，好不好？〉等曲紅翻，先前有歌迷於論壇發文，表示自己喜歡周興哲許久，自認對他瞭若指掌，直到其上海演唱會場次，才發現周興哲本名叫做「周興業」，意外引發討論，不少網友笑稱聽起來像加工廠老闆，與其帥氣形象反差之大。除了舒淇、周興哲本名十分有台灣味，還有許多藝人的本名頗有「過年」氛圍感，像是蔡閨本名叫做「蔡蠵龜」，有象徵長壽、穩重、堅毅、吉祥之意。蔡閨曾透露，本名由來是爸爸在海邊救了一隻綠蠵龜，蔡爸爸覺得與牠十分投緣，就將手裡抱著的蔡閨取名「蔡蠵龜。」而周杰倫的老婆昆凌英文本名為「Hannah Quinlivan」，中文本名是「武誼蓁」；歌手9m88則叫做「湯毓綺」，意指凝聚了天地間的靈氣，孕育出優秀的人才，教養與氣質兼具；「時尚媽咪」Melody叫做「劉恭顯」，字詞有尊貴、恭順、顯赫等含義，喜氣與莊重感十足。