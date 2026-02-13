我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市石岡區驚傳自撞火燒車死亡事件！今（13）日凌晨2時許，有輛轎車行經豐勢路時，因不明原因自撞道路分隔島，撞擊力道猛烈，轎車車頭幾乎撞毀，附近民眾見狀衝上前將駕駛救出，未料不久後車輛竄出火煙，警消人員獲報趕抵，立即射水灌救並將駕駛救出，緊急將其送醫急救仍傷重不治。事故發生原因有待警方調查釐清。根據東勢分局調查，今日凌晨2時52分許，25歲陳男由石岡區沿豐勢路由豐原往東勢方向行駛，行經事故地點時，不明原因撞擊自撞道路分隔島頭，導致車輛起火，經119至現場滅火並由救護車將傷者送往豐原醫院，經急救不治死亡，醫院抽血檢驗無酒精反應，詳細事故原因仍待進一步調查。據了解，車頭幾乎被撞毀、嚴重凹陷，陳男也因此被撞擊力擠壓至方向盤下方。事故發生後，附近住戶紛紛外出查看，發現男子受困車內，眾人立即上前救人，未料4個車門卻全上鎖，眾人只好合力破窗將其救出。陳男被救出不久後車輛便竄出火舌，火勢迅速延燒將車輛吞沒，警消人員獲報趕抵，立即架設水線灌救，並將陳男送至豐原醫院搶救，經院方急救仍因傷重不治。警方指出，經醫院強制抽血檢驗，無酒精反應，酒測值為0。詳細事故原因及是否涉及其他因素，仍由警方進一步調查釐清。東勢分局呼籲，用路人行經道路務必留意車前狀況並遵守速限規定，如駕駛過程中感到疲勞或身體不適，應先行休息，待狀況恢復後再上路，共同確保行車安全，平安過年。