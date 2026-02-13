我是廣告 請繼續往下閱讀

不過，為了保障民眾健康，針對國人較敏感項目仍禁止輸入，細項如下：

台美對等關稅貿易協定今（13）日簽署。其中美國牛絞肉、心肝腎等內臟將解禁。衛福部長石崇良於行政院記者會上提到，30月齡以下的頭骨、腦、眼睛、脊髓等都將開放，但若是30月齡以上，則是禁止的部位。行政院今日召開記者會說明台美對等關稅貿易協定詳細內容，包括將開放牛絞肉及心、肝、腎等部分內臟；但對於30月齡以上的頭骨、脊髓等敏感品項仍維持禁令。衛福部長石崇良指出，美國牛肉維持禁止進口品項採正面表列，包括30月齡以上頭骨、腦、眼睛、脊髓、背根神經節及脊柱，以及30月齡以上牛頭骨和脊柱取得的進階回復肉（AMR）等部位。但被問到30月齡以下是否可輸入，石崇良說，對。不過，上述內容直至行政院召開記者會時，有媒體詢問才由部長回應。提供的新聞資料部分，衛福部直至傍晚才補充說明，美國在2013年已被世界動物衛生組織（WOAH）認定為牛海綿狀腦病（BSE）「風險可忽略」國家（最高安全等級），且20年未發生典型BSE案例，已非食安法第15條第3項管制輸入範圍。根據上述認定，美牛全牛齡、全品項皆安全，與日本、澳洲牛相同，因此包含30月齡以下的頭骨、腦、眼睛、脊髓，以及不分牛齡的絞肉與心、肝、腎等部分內臟都是安全可輸入。(1)迴腸末端、機械分離肉、機械回復肉。(2)肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮。(3)甲狀腺、腎上腺、扁桃腺、淋巴結、喉部肌肉組織。(4)毛髮、蹄、泌乳中的乳腺、牛角。以上為全牛齡（包含30月齡以下）都禁止輸入。另外，30月齡以上頭骨、腦、眼睛、脊髓、背根神經節及脊住；30月齡以上牛的頭骨和脊柱取得的進階回復肉同樣禁止輸入。