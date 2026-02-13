我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等貿易協定（ART）今（13）日完成簽署，確立對等關稅15%且不疊加，我輸美2072項產品豁免對等關稅。《海峽導報》等多家中國媒體報導相關消息，痛批民進黨政府等同讓「台灣投降」。台灣與美國今日清晨簽署「台美對等貿易協定」（ART），確立對等關稅15%且不疊加，我輸美2072項產品豁免對等關稅；在市場開放方面，將取消包括牛肉、乳製品關稅，美規車取消進口數量限制，但仍須確保合規進口。並承諾2025至2029年採購石油、天然氣、電力設備，以及另採購民航機等，折合新臺幣近3兆元。中國媒體也報導相關消息，《海峽導報》批評「赤裸裸賣台」，「對於這個喪權辱台的協議，賴清德喪事喜辦，今天發文聲稱『這是臺灣經濟與產業迎風而起、脫胎換骨的關鍵時刻』。」《環球時報》撰文「台美簽署貿易協定，民進黨政府向美投降」，批評協定是台灣在美國壓力下的妥協，甚至形容協議是台灣的投降書，指民進黨政府為了政治目的犧牲經濟利益，讓台灣淪為美國的棋子。《環球網》也刊登多篇台灣媒體人、國民黨質疑及批評台美貿易協定的說法。《中國日報》也批評，美方透過協議綁住台灣，使其在軍事與經濟上更加依賴美國，這不僅削弱台灣自主性，也可能加速產業空洞化。北京聯合大學台灣研究院副教授周小珂表示，民進黨當局此舉既在討好美國，又在粉飾自身形象，誤導了島內公眾的認知。