▲▲藝人小S（徐熙娣；如圖）今日透過社群IG發文，宣布回歸綜藝節目《小姐不熙娣》主持崗位。（圖／翻攝自小SIG）

女星大S去年2月離世，妹妹小S也因此宣布停工一年，在她暫別螢光幕的一年中，綜藝節目《小姐不熙娣》由吳姍儒（Sandy）臨危受命接下代班主持重任，隨著小S今（13）日宣布回歸節目，長達一年的「救火任務」也畫下句點，為此吳姍儒也感性發聲「交到很多新朋友，覺得幸福。」隨著小S確定復工，吳姍儒也正式卸下代班主持身分，她透過經紀人發表言，坦言其實早已得知小S即將回歸的消息，但因節目規定必須保密，只能「憋在心裡不能說」，如今終於能與觀眾一起迎接原班人馬回歸，心情格外輕鬆。吳姍儒也在感言中細數這一年的收穫，表示非常感謝製作單位給予這次難得的合作機會，她提到，代班期間不僅學習到不同於以往的主持節奏，也在節目中結識了許多新朋友，與搭檔派翠克、薔薔合作愉快，留下不少歡笑與回憶，直言「交到很多新朋友，覺得幸福。」稍早節目製作人B2也公開向代班團隊致謝，特別點名吳姍儒、薔薔與派翠克，「這麼盡責全力挺到底！謝謝大家！」期盼小S回歸到來。今下午小S在社群IG宣布復工，「這段時間謝謝東森電視台一直支持我，等待我回去工作！」搭檔派翠克激動不已，於對方貼文留言區打氣：「我的好姐姐妳可以的，我都在！等妳回來一起調皮搗蛋！」深厚交情十分動人。