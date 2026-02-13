我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鮮于龍女分享自己本來是不願意戴助聽器的。（圖／순풍 선우용여 YouTube）

82歲的韓國「國民奶奶」鮮于龍女，在2016年被醫生診斷出腦梗塞，雖然當時及時發現順利救回一命，不過仍然影響到了她的左耳聽力，她透露自己當初是拒絕佩戴助聽器的，但是被醫生嚴肅地警告「這樣下去妳會失智」之後，她才開始學著和助聽器共處，現已經是生活中不可或缺的物品。鮮于龍女在自己的YouTube頻道中透露，她在2016年8月錄製健康節目時，醫師察覺她出現說話含糊、反應遲緩等異狀，隨即緊急送醫檢查，最終確診為「腦梗塞」，所幸發現及時，成功撿回一命，但仍對左耳聽力造成不可逆的損傷。中風後的聽力受損，對鮮于龍女的日常與演藝工作都產生實際影響，她在影片中舉例，若戴著助聽器，看電視音量只需開到35；但一旦取下助聽器，音量便必須調高到65以上才能聽清楚，差異相當明顯，這樣的變化，也讓她逐漸意識到，聽力退化不只是「不方便」，而是與生活品質與大腦健康息相關。然而，鮮于龍女坦言一開始對配戴助聽器其實相當抗拒，內心擔心會因此被貼上「年紀大了」、「老了」的標籤，直到醫師嚴肅提醒她，若因排斥助聽器而長期處於聽覺刺激不足的狀態，將會增加大腦退化風險，甚至提高罹患失智症的可能性，這才讓她徹底改變想法。出道超過60年的鮮于龍女，對台灣觀眾而言，最經典的代表作莫過於情境喜劇《順風婦產科》，慈祥卻又幽默的形象至今仍令人印象深刻，如今，她不僅依然活躍於戲劇圈，也與時俱進轉戰YouTube，成為「YT 新鮮人」，分享自己走過 80 多年人生的養生觀念與生活智慧，從螢光幕前的國民奶奶，到勇敢談論病痛與老化的長輩榜樣，鮮于龍女坦然面對衰老、積極照顧自己，並持續與世界保持連結。