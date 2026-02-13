我是廣告 請繼續往下閱讀

▲親民黨主席宋楚瑜祝老友「童永」慶百歲。（圖／讀者提供）

親民黨主席宋楚瑜今（13）日前往基隆慶安宮拜年，特地向榮譽主委童永祝賀百歲高壽。現場不僅充滿濃濃年味，也上演了一場跨世代對談，宋楚瑜勉勵基隆市議長童子瑋，強調「城市建設不能只看一年，而要有三年、五年，甚至十年的整體藍圖。」童永為基隆地方仕紳，也是童子瑋的祖父。宋楚瑜致詞時回憶，早年就與童永交情深厚，對基隆更有特殊情感，特別在新春期間前來祝壽與拜年。他也以多年擔任行政首長的經驗分享心得，直言首長腦中一定要有清楚的市政期程與發展方向，城市建設絕不能想到哪做到哪。談到基隆發展，宋楚瑜指出，港口產業是關鍵核心，港區建設、物流效率與周邊產業升級，必須與整體城市規劃結合，才能帶動就業與經濟動能。除了硬體建設，宋楚瑜也特別提及對獨居長輩的照顧，認為一座城市的進步，不只體現在碼頭與建設，更體現在每位長輩的家裡與心裡，基層關懷同樣重要。童子瑋表示，宋楚瑜與祖父童永情誼深厚，自己第一次參選時，也曾獲得宋楚瑜的鼓勵，對他而言「阿公與宋主席都是從政路上的兩位師父」。看到兩位長輩身體硬朗、精神奕奕，內心十分感恩，也會把今日叮嚀記在心裡。童子瑋強調，無論是港口產業前瞻布局，或對獨居長輩的細膩關懷，都與他主張的「生活市長」理念一致。未來將持續推動基隆發展，讓經濟有動能、家庭有照顧、長輩有尊嚴，打造貼近市民生活的城市。