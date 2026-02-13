我是廣告 請繼續往下閱讀

凱基金控開年就交出亮眼成績單，13日公告1月自結稅後獲利56.45億元、每股盈餘0.33元；若把今年起因接軌IFRS 17而改列在其他綜合損益（FVOCI）的股票處分利益一併納入「調整後獲利」口徑，單月獲利放大至100.4億元，不僅改寫單月歷史新高，年增幅也一口氣衝破170%。凱基金控指出，FVOCI處分損益不會進當期損益表，而是直接反映在保留盈餘，但仍屬可供分配盈餘來源。拆開子公司表現來看，集團動能由銀行、證券、壽險三路齊推。凱基銀行1月稅後獲利8.2億元、年增13%，受惠放款規模擴大與利差走升支撐淨利息收益，財富管理業務的手續費收入也延續高成長，成為銀行獲利的主要推進器。證券端則吃到台股1月價量齊揚的紅利，凱基金控引述市場概況指出，1月大盤單月上漲約3100點、日均量逼近9799億元，凱基證券趁勢帶動經紀、財管、自營與承銷等業務同步走強，1月稅後獲利28.18億元、年增達300%，銀行與證券雙雙改寫單月新高，也被視為後續股利來源的重要底氣。壽險方面，凱基人壽因應IFRS 17後，營運策略轉向強化長年期與保障型商品，並以外幣及投資型商品作為年度銷售主軸，帶動1月新契約保費收入達97億元、年增65%，創近五年新高，同步推升新契約CSM年增13%。投資面上在資產配置與台股走強助攻下，凱基人壽1月稅後獲利24.51億元；若加計FVOCI股票處分利益稅後約42.66億元，合計約67.17億元，約為去年同期的2.9倍，獲利表現明顯跳升。