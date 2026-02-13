我是廣告 請繼續往下閱讀

SBL超級籃球聯賽日前上演驚奇一幕！裕隆納智捷對陣彰化柏力力的比賽中，裕隆後衛王翊帆在半場結束前僅剩0.95秒時接到球，隨即從自家罰球線附近隨手「勾射」拋向對面籃框。這顆球飛越全場後，先在地面彈跳一次，接著擦板「兩顆星」入網，超遠距離的神奇壓哨球讓全場看傻眼。然而，經過裁判檢視重播，確定球離手計時器已歸零，最終判定進球無效。但若他在時間內就出手，這球到底算幾分？當時裕隆隊在自家後場發球，王翊帆接到球後在極大壓迫下隨手一甩，球飛越幾乎整個球場。這顆球在地面彈地後再彈上籃板，神奇地「彈地擦板」命中。現場球迷瞬間爆發歡呼，以為見證了史上最狂的三分球。可惜經過重播畫面確認，王翊帆出手速度慢了微秒，進攻時鐘歸零後球才離手。雖然這一球成為SBL史上最驚人的無效進球，但也引發球迷熱烈討論：如果球及時離手，這種「彈地後進球」到底算幾分？其實類似案例也曾出現在國際賽場。過去在越南舉行的 2024 年東協校運（ASG）女籃賽中，一名球員在三分線外出手，球沒碰籃圈卻在地上彈跳後擦板入網。當時針對此類罕見狀況，FIBA國際裁判、清華大學體育教授謝文偉曾在接受訪問時表示，依照籃球規則，球只要落在兩分區域，或在入網前被位於兩分區的防守球員觸碰，進球後應記為2分。謝文偉教授進一步指出，判定進球是否有效的關鍵往往在於「進攻時間」。以東協校運的影片為例，該球出手後雖然進球，但球在下落過程中24秒進攻時間已經到點。根據FIBA規則，如果投籃球在空中時時鐘響起，球必須「觸碰籃圈」才算進攻延續；若球未觸碰籃圈而是彈地或碰觸防守者才入網，則視為進攻違例在先。因此，即便王翊帆在0.95秒內及時將球拋出，但因為球在進籃前先觸碰地板，這在規則上已經無法構成「觸碰籃圈」的延續條件。一旦進攻時鐘在球觸地前或觸地時響起，該球即為違例。謝文偉教授總結，這類球在實務判決中，最正確的解答是「0分」。