26歲廖思惟（Trinity）是「台灣第一名媛」孫芸芸、微風集團董事長廖鎮漢的掌上明珠，承襲雙親優良基因及時尚品味，雖然不是出道藝人，個人社群媒體仍吸引許多人追蹤，她也樂於和粉絲分享私下生活。廖思惟今（13）日分享一張比基尼照片，難得小秀性感，其實她3年前公開過尺度更大的泳裝照，泳衣布料少到遊走曝光邊緣，十分惹火，不過目前已經全部刪除。
生活照藏性感泳裝照 廖思惟躺沙灘椅看小說
稍早，廖思惟在IG上傳數張在澳洲的生活照，有化上大濃妝的自拍，還有戴著要價上萬元Chanel墨鏡的外拍照，其中一張是她著三點式泳衣，躺在沙灘椅上看小說的黑白照，相當有意境，廖思惟寫下：「The art of noticing and appreciation.」（察覺與欣賞的藝術），媽媽孫芸芸則留下5個愛心符號。
3年多前秀大尺度泳衣 火辣美照已全數刪除
前幾年，廖思惟曾經發布穿著款式較大膽的比基尼照，當時曝光的相片，廖思惟及胸長髮垂肩，挪動墨鏡露出一雙電眼，穿深咖啡色三點式泳衣，收腿坐在躺椅上，只見小SIZE布料無法完全包裹上圍，白皙腰身穠纖合度，三角泳褲小到變成丁字型，放送大腿根部和屁股肉，十分撩人，不過該組美照已經全數刪除。
以水潤好膚質聞名 外在保養簡約卻精準
廖思惟分享過自己的保養方式，以水潤好膚質聞名的她，外在保養強調簡約卻精準的步驟。洗臉後，廖思惟選擇泡泡化妝水，含檸檬與柚子萃取及果酸，能有效清潔毛孔並保濕；由於肌膚偏乾，她會搭配保濕凝霜打底，再用粉底抹棒輕抹粉底液，讓妝容自然發光，冬天則僅在T字部位輕撲蜜粉防脫妝。
在飲食與運動方面，廖思惟注重內外兼修以維持少女體態，她減少甜食與精緻糖分攝取，每天僅吃兩餐加上小點心，確保蛋白質均衡，並偏好重複、單純的菜單來觀察膚質變化；運動上，廖思惟追隨母親習慣，從事TRX懸吊訓練雕塑全身線條，搭配清淡飲食如沙拉、白肉與蔬果，輕鬆養成纖細身材。
𝚃𝚛𝚒𝚗𝚒𝚝𝚢 🤎🪐bb IG
