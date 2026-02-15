我是廣告 請繼續往下閱讀

過年沒追《甄嬛傳》改看他！YTR啾啾鞋直男追劇又爆紅

▲啾啾鞋近期終於追到《後宮甄嬛傳》中高潮大戲「滴血驗親」，沒想到啾啾鞋理科魂大爆發，在滴血驗親過程中，不斷要求要有血液相融與不相融對照組。（圖／啾啾鞋YouTube）

片段中發現白礬影響滴血驗親結果，啾啾鞋還直接在影片中開查白礬的化學式

▲片段中發現白礬影響滴血驗親結果，啾啾鞋還直接在影片中開查白礬的化學式。（圖／啾啾鞋YouTube）

啾啾鞋零負評又是學霸！靠冷知識累積破6500萬點閱

啾啾鞋本名謝任杰，畢業於台中一中、國立中央大學化學系，是一位超級學霸，過去還曾服役於化學兵部隊，直到2014年退伍後，啾啾鞋才決定全力投入YouTuber事業，結果靠著《超邊緣冷知識》、《一探究竟》等系列影片，在2018年在YouTube已累積超過6500萬點閱。

▲YouTuber啾啾鞋以知識型影片起家，透過分享科普知識、冷知識、迷因及書評聞名，擅長將生硬的科學知識以幽默、圖文結合方式呈現，目前頻道累積超過160萬粉絲訂閱。（圖／啾啾鞋臉書）

啾啾鞋YT頻道又崛起！《直男看甄嬛》爆紅狂吸鐵粉

啾啾鞋在劇中總是以直男視角觀看，甚至不斷提出直男式問題，包括「按暫停只為了告訴大家『華妃肩膀上有蟲欸』、『盤子上的茄子倒下來了』」。

每部影片點閱都是數十萬幾跳，最高甚至來到107萬，不過也有粉絲笑說「啾啾鞋真的是少數一股清流，唯一負評是甄嬛傳看超慢」。

▲啾啾鞋在2024年4月突然開啟《直男看甄嬛》系列影片，讓他在社群平台的討論度不斷上升。（圖／啾啾鞋臉書）

每到過年大家最期待的就是經典名劇《後宮甄嬛傳》馬拉松開跑，今年從昨（12）日起在八大YouTube頻道正式開播，年年都會吸引超過萬人在聊天室陪看，堪稱是「過年必追」的傳統。，啾啾鞋在今年初也終於追到高潮片段「滴血驗親」，一度讓啾啾鞋在網路上討論度飆高。有網友近日在Dcard表示，比起《甄嬛傳》馬拉松，最近反而愛看YouTuber啾啾鞋看《後宮甄嬛傳》系列影片。網友提到，，瘋狂詢問「有沒有對照組」。在劇中角色甄嬛滴入太監蘇培盛的血時，不只如此，，讓網友忍不住笑說「直男看甄嬛，視角真的完全不一樣」、「啾妃真的不愧是大直男，大家最動容的甄嬛大哭竟然直接全部剪掉」、「直男看真的跟女生看不一樣」。據了解，YouTuber啾啾鞋以知識型影片起家，主要以分享科普知識、冷知識、迷因及書評聞名，擅長將生硬的科學知識以幽默、圖文結合方式呈現，知名作品包括「牛排的血水不是血」等冷知識探討，目前頻道累積超過160萬粉絲訂閱。但啾啾鞋背景其實相當特別，不過隨著短影音崛起，加上YouTube演算法不斷變化，啾啾鞋的頻道也受到了一點衝擊，但啾啾鞋在2024年4月突然開啟《直男看甄嬛》系列影片，坦言是第一次看經典古裝宮廷劇《後宮甄嬛傳》，決定以自己觀看劇情的反應來拍攝影片。但啾啾鞋在追劇時注意角度完全和一般追劇人不同，卻也因此吸引一票鐵粉熱愛與追蹤，對於《直男看甄嬛》系列爆紅，啾啾鞋也坦言感到十分幸運，表示當初會開啟該系列，最初是某次在YouTube看到外國人觀看周星馳電影的反應，認為Reaction影片非常有趣，沒想到以《甄嬛傳》這部經典作品開啟系列，意外廣受大眾支持，也讓啾啾鞋的網路討論度再次飆高。