《NOWNEWS今日新聞》整理出他們的近況，61歲詹惟中努力控制糖尿病，劉伊心搖身成「老虎牙子」董事長夫人回歸家庭

詹惟中命理師變綜藝咖！自命不凡仍成轉台王

▲詹惟中（如圖）2013年被票選為《康熙來了》「年度轉台王」，以正面及負面評價差距9689票居冠。（圖／翻攝自我愛貓大官方YouTube）

詹惟中忙奔波！分析風水、紫微斗數寶刀未老

▲詹惟中（如圖）近年忙碌替有疑惑的民眾探測風水，在新加坡、台灣與日本間奔波。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

劉伊心被封美胸皇后！闖蕩演藝圈竟當選轉台王

▲劉伊心（如圖）在《康熙來了》被票選為「轉台王」，當場情緒潰堤，話題十足。（圖／翻攝自我愛貓大官方YouTube）

劉伊心嫁豪門9年成賢妻良母！燒出一桌年夜飯

▲劉伊心2017年4月與林志隆結婚，一家五口美滿和樂。（圖／翻攝自劉伊心臉書）

馬國賢一度退出演藝圈！轉台王陰霾揮之不去

▲馬國賢當年被藝人票選為「轉台王」深受打擊，一度陷入自我迴圈走不出來。（圖／翻攝自我愛貓大官方YouTube）

55歲馬國賢當爸沒體力！最怕缺席他童年時光

▲馬國賢（左）2023年4月與小16歲韓籍女友結婚，同年8月迎來兒子「小太陽」，一家三口美滿和樂。（圖／翻攝自馬國賢臉書）

過年看《康熙來了》！《康熙來了》2004年播出，陪伴觀眾21個年頭、近3000集的時光，直到2015年收攤，成為台灣電視圈最長壽的談話性節目之一，製作單位曾舉辦網路票選活動，從參與藝人之中票選出「年度轉台王」，被此上封號的藝人包括劉伊心、馬國賢及詹惟中，時隔多年，，昔日「轉台王」們過得如何，快來看看！詹惟中17歲起接觸命理，探索出興趣後，努力學成成為命理師，憑藉著專業學識、幽默風趣及浮誇肢體聲名大噪，受邀擔任《命運好好玩》、《風水！有關係》等各大節目常座嘉賓。詹惟中也出版《紫微靈動數十年運勢大揭密》、《城市風水師：破解恐怖的家庭風水》等著作，影響力頗深。另外，詹惟中更以命理師的身分擁有幾部戲劇作品，包括《犀利人妻》、《姊妹》 、《向前走向愛走》 及《世間情》 等，在電視螢幕處處都能看見他，沒想到，詹惟中竟在2013年《康熙來了》中，於16位藝人中被票選為「轉台王」，以正面及負面評價差距9689票居冠，引發各界議論紛紛。現年61歲的詹惟中過去受訪曾透露，「我是最注重自己形象的命理師，對於中國的人不了解我的人，我不會跟他們在意，他們對我的評語，我認為是一派胡言，不可置信。」心情並未受到「轉台王」封號影響，仍持續在命理領域耕耘。近來詹惟中致力替有疑惑的民眾探測風水，在新加坡、台灣與日本間奔波，較少上節目露面。事實上，詹惟中日前才揭露糖尿病纏身，2024年被檢測出數值異常，如果控制不當，會導致視力受損或性功能等問題，這些風險讓他決心改變自己的生活方式，每天早晚至少慢跑1小時，即使出國也不忘運動，更戒除麵粉、米粉、麵包和白飯等食物，靠著飲食及運動減重7公斤，維持身體健康並改善血糖數值，狀態寶刀未老。劉伊心2006年奪下世界比基尼小姐亞軍，2007年拿下國際比基尼小姐台灣區冠軍，憑藉甜美笑容與曼妙身材闖出知名度，受封為「美胸皇后」，2009年劉伊心踏入演藝圈，深受各大節目寵愛，從美妝、保養到時尚話題，劉伊心都能聊，2009年至2012年間演藝事業攀上高峰。特別的是，劉伊心竟當選《康熙來了》2011年年度轉台王，以4386票成為排行最後一位的女明星，當時主持人蔡康永唸出觀眾對她的評價，認為劉伊心在電視上的形象不自然、做作，且給人的感覺有些糊塗，甚至容易大嘴巴，種種評論讓劉伊心當場淚灑現場，引發更多討論度。個人生活方面，劉伊心2017年4月與「老虎牙子」公司董事長林志隆結婚，先後成為公司行銷部副總經理、品牌總監、執行董事等，逐步淡出螢光幕前轉而踏入商界，回歸家庭生活，先後迎來女兒「牙子」、兒子「Wing」，2023年7月誕下第3胎小公主「CC」，日子過得幸福自在。今年過年，劉伊心提早與家人團聚圍爐，整桌佳餚全靠自己1人料理，大展過去向婆婆努力學做菜的成果，起因是公婆雙雙離世，要扛起年夜飯的重責，劉伊心回憶與婆婆的對話，「我希望先生到現在都會記得婆婆的味道，也希望我三個小孩也會有媽媽的味道」，家庭生活溫馨有愛。馬國賢當年以男子團體「紅孩兒」出道，1992年解散後各奔東西，轉而朝戲劇領域，演過《加油喜事》及《八尺門的辯護人》等夯劇，同時間一邊發展綜藝方面，2008年至2014年間頻繁出現在各大談話節目，晉升通告B咖。可能正因為太常見馬國賢，又或是其效果不合觀眾胃口，在2011年成為《康熙來了》「年度轉台王」，令馬國賢大受打擊，事後更在社群說重話向家人及粉絲道歉，透露一度害怕上鏡頭、想退出演藝圈，對自己感到失望透頂。不過，馬國賢當時因禍得福，受到話題討論反而通告量大增，事後他也坦言：「轉台王算是我人生轉捩點」，2017年後他持續靠著綜藝通告打滾演藝圈，心態上釋然許多，還接下旅遊節目主持，挺過人生陰霾。個人生活方面，馬國賢2023年4月與小16歲韓籍女友結婚，同年8月迎來兒子「小太陽」，如今3句話不離妻兒，幸福洋溢全掛在臉上，近年他也趁照顧家人之餘，拍戲及上節目賺奶粉錢，家庭事業進入穩定階段。馬國賢日前才分享育兒經，有時兒子睡前玩得太興奮，半夜會驚醒，「還好哄一哄就可以睡著，不是哭整晚的那種，已經算是好帶的了！」並十分珍惜與孩子相處的時光，「可能因為我年紀大的關係，不知道能陪到什麼時候。」馬國賢笑說，育兒像是一場體力與情緒的長期抗戰，「小孩子真的很可愛，有時候皮起來，怎麼樣都抓不住，可是他如果不動，又擔心孩子身體不夠健康，可是太好動，又擔心自己體力不行」，矛盾心情簡直是最甜蜜的負荷。