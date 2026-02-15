我是廣告 請繼續往下閱讀

表示，本周12星座運勢呈現「先卡後變、感情動盪」的走勢。工作方面，多數星座面臨談判不順、取消或被爽約的狀況，需留意景氣低迷與人為變數；少數星座則有業績轉好、後勢回溫的機會。感情上，冷戰、距離感與分手危機浮現，部分人仍積極求復合，也有人遇到暗戀告白或新桃花。提醒，本周宜保守應對、避免衝動決定，耐心等待轉機出現。這周工作方面談成不容易，對方沒有優先考慮你。◾工作、事業運：小心被取消、或談好了沒下落。◾愛情、桃花運：最近遇到的對象大多都是非單身的，比較沒機會，也有可能對方的重心不在感情上。這周工作愛情方面運勢極佳，但是屬於先壞後好的。◾工作、事業運：如果談案子生意不順利的話，後頭會好一波。◾愛情、桃花運：非單身的金牛，會很有桃花運，眾人愛慕，比方說你很帥／很美／很有型。這周工作愛情方面都不太理想，會讓你失望喔。◾工作、事業運：小心可能被取消，談得辛苦。◾愛情、桃花運：如果有對象的話，對方可能不喜歡你，只能多交友了。這周工作愛情方面都超乎預期，讓人振奮，暗戀你許久的人有望跟你告白。◾工作、事業運：工作運極好，像是業績極佳，但要注意反應有點不佳。◾愛情、桃花運：有桃花出現，有交往的機會，對方會跟你告白。這周工作方面景氣持續低迷，暫時好不起來，還得撐一陣子。◾工作、事業運：大環境不景氣影響你，雖然還是有錢賺。◾愛情、桃花運：有對象的話，對方可能非單身，雖然有考慮，但還是可能沒機會；如果沒有對象，大多沒有緣分，只是萍水相逢。這周工作方面景氣差，等不到業績。◾工作、事業運：小心要談生意簽約，對方雜事狀況都很多，可能會因故取消。◾愛情、桃花運：左等右等，等不到桃花，最近沒有桃花運。這周工作愛情方面都有可能會結束，重新開始。◾工作、事業運：離職的話，會有一波求職潮。◾愛情、桃花運：剛分手的天秤，會積極求復合。這周愛情方面會有點孤單，另一半對你抱持距離或人常常不在。◾工作、事業運：生意難談成，另外小心被爽約。◾愛情、桃花運：如果有對象的話，比較會是無心的對象，對你沒有心。這周愛情方面遇到悶葫蘆的對象，難有溝通，可能就這樣分了。◾工作、事業運：雖然對方很欣賞你，但是條件談不攏。◾愛情、桃花運：最近另一半不只冷淡，還拒絕溝通，有分手危機。這周愛情方面可能會起衝突吵架，被另一半提分手。◾工作、事業運：不太穩定之外，還要小心客戶的火氣不小。◾愛情、桃花運：另一半對你已經略有不爽，小心分手。這周愛情方面喜新厭舊，會被當成渣男／渣女。◾工作、事業運：雖然還是有錢賺，但大部分狀況還是不佳。◾愛情、桃花運：有可能會脫單，但你可能會因為三分鐘熱度，馬上分手或消失。這周愛情方面冷戰中，沒有緩和的跡象。◾工作、事業運：小心犯小人，工作狀況不佳。◾愛情、桃花運：如果有對象的話，關係陷入冷戰，而且很少聯繫。