▲孫協志（左）和孫淑媚（右）是同一個歌唱比賽出道，情同兄妹。（圖／翻攝自YouTube 華視懷舊頻道）

孫協志、夏宇童今（14）日在寒舍艾美補辦婚宴，演藝圈許多好友到場祝福，孫協志過去曾和韓瑜有過一段婚姻，更早之前他還跟同公司的孫淑媚傳過緋聞，兩人從同一個歌唱比賽出道，後來時常上綜藝節目唱情歌，有次胡瓜直接問孫淑媚的媽媽「協志當女婿可以嗎」現場幫提親把節目氣氛炒到最高點，不過後來孫媽笑說，孫協志都叫她乾媽，可見兩人的好交情，而孫協志多年前的帥樣也再度受到討論。孫協志和孫淑媚多年前曾一起上胡瓜的節目，孫淑媚的媽媽也在場，胡瓜大讚她是公司最會賺錢的藝人，此時坐在一旁的孫協志傻眼，胡瓜馬上說，「旁邊還有一個吃閒飯的。」把所有人都逗樂。至於兩人的緋聞，胡瓜問孫淑媚的媽媽，「協志當你女婿可以嗎？」孫媽說，「那是不可能的事啦！他都叫我乾媽。」還爆料女兒喜歡的是王識賢。多年後孫淑媚義氣相挺，擔任5566高雄演唱會嘉賓，被指是「舊愛同台」。孫協志和孫淑媚都是從1994年開播的《21世紀新人歌唱排行榜》比賽出道，後來簽進同一家經紀公司，同台演唱許多經典名曲，像是〈愛你無條件〉、〈小姐請你給我愛〉、〈愛情限時批〉等等。