▲吳嘉昌特別針對工地的安全措施、施工進度以及春節期間的維護計畫進行全面檢查。（圖／高市府捷運局提供）

▲吳嘉昌表示，感謝全體施工團隊在春節期間的堅守付出。（圖／高市府捷運局提供）

迎接馬年到來，捷運局長吳嘉昌率領捷運施工團隊，視察岡山路竹延伸線，嘉勉進度超前並發放市府紅包，要求加強工地安全督導作業，確保施工現場秩序良好、進度順利且安全無虞，祝福全體捷運施工團隊，馬年行大運，神馬都順利！吳嘉昌特別針對工地的安全措施、施工進度以及春節期間的維護計畫進行全面檢查，並提出幾項重點指示：1.安全防護措施檢查：確保所有工地的圍籬、警示標誌、交維改道措施皆符合安全規範，以維護市民安全。2.春節期間例行巡檢：要求現場落實春節期間的例行性巡檢，包括安排專人值班、上午及下午回報工地情形，並防範任何潛在的安全疑慮。3.施工品質與進度：強調在保證施工安全的前提下，務必確保工程進度符合計畫執行，過完年後各工作面也能如期如質推進工程，也應避免工地異音及揚塵問題，做好敦親睦鄰，一同打造良好的施工環境。吳嘉昌表示，感謝全體施工團隊在春節期間的堅守付出，同時鼓勵全體工作人員共同努力，確保捷運工程如期完成，持續推動交通建設，為市民打造便捷、舒適的交通環境。