我是廣告 請繼續往下閱讀

Damian Lillard (拓荒者)： 本季無數據（傷癒復出挑戰）





本季無數據（傷癒復出挑戰） Bobby Portis Jr. (公鹿)： 45.6%





45.6% Kon Knueppel (黃蜂)： 42.8%





42.8% Jamal Murray (金塊)： 42.8%





42.8% Norman Powell (熱火)： 39.6%





39.6% Tyrese Maxey (七六人)： 37.9%





37.9% Donovan Mitchell (騎士)： 37.7%





37.7% Devin Booker (太陽)： 31.1%





▲2026 NBA全明星賽週三分球大賽觀戰重點。（圖/Gemini AI/記者路皓惟監製）

賽制： 共4隊參賽，每隊由「2位現役球星 + 1位傳奇球員」組成。





共4隊參賽，每隊由「2位現役球星 + 1位傳奇球員」組成。 玩法： 3名球員需在70秒內，依序在場上7個指定位置完成投籃（涵蓋上籃、灌籃到中距離跳投）。





3名球員需在70秒內，依序在場上7個指定位置完成投籃（涵蓋上籃、灌籃到中距離跳投）。 計分： 完成前一球才能進行下一球，最後一球通常為中場投籃，分數最高的前兩名晉級決賽。





Team Harper（哈波隊）： 由5屆NBA冠軍朗·哈波（Ron Harper Sr.）領軍，帶著他的兩個兒子Dylan和Ron Jr.一同參賽，上演溫馨父子檔。





由5屆NBA冠軍朗·哈波（Ron Harper Sr.）領軍，帶著他的兩個兒子Dylan和Ron Jr.一同參賽，上演溫馨父子檔。 Team Knicks（尼克隊）： 紐約球迷最愛！現役雙星布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns），聯手傳奇射手「中距離教科書」休士頓（Allan Houston）。





紐約球迷最愛！現役雙星布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns），聯手傳奇射手「中距離教科書」休士頓（Allan Houston）。 Team All-Star： 巴恩斯（Scottie Barnes，暴龍)、霍姆葛倫（Chet Holmgren、雷霆）、漢米爾頓（Richard Hamilton，傳奇）。





巴恩斯（Scottie Barnes，暴龍)、霍姆葛倫（Chet Holmgren、雷霆）、漢米爾頓（Richard Hamilton，傳奇）。 Team Cameron： 克努佩爾（Kon Knueppel，黃蜂）、強森（Jalen Johnson，老鷹）、馬蓋蒂（Corey Maggette，傳奇）。





▲2026 NBA全明星賽週投籃之星大賽觀戰重點。（圖/Gemini AI/記者路皓惟監製）

Jaxson Hayes (湖人)： 7 呎 0 吋，參賽者中資歷最深。





7 呎 0 吋，參賽者中資歷最深。 Jase Richardson (魔術)： 6 呎 1 吋，名將之後。





6 呎 1 吋，名將之後。 Keshad Johnson (熱火)： 6 呎 6 吋。





6 呎 6 吋。 Carter Bryant (馬刺)： 6 呎 6 吋。





比賽時間： 台灣時間2月15日（週日）上午6點起。





台灣時間2月15日（週日）上午6點起。 收看平台： 請鎖定緯來體育台、愛爾達體育台或NBA League Pass（依各平台實際轉播表為準）。





▲2026 NBA全明星賽週灌籃大賽觀戰重點。（圖/Gemini AI/記者路皓惟監製）

2026 NBA 全明星週（All-Star Weekend）進入最高潮！備受全球球迷矚目的「全明星週六之夜（All-Star Saturday Night）」即將在台灣時間2月15 日（週日）早上6點盛大登場。今年的賽程迎來了重大變革，不僅經典的「技術挑戰賽」因故走入歷史，改由充滿懷舊情懷的「投籃之星」接手；三分球大賽更破天荒成為開場主秀。其中最具話題性的，莫過於拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）將在「整季報銷」的狀態下，帶傷復出挑戰衛冕，試圖奪下生涯第三座三分球大賽冠軍。《NOWnews今日新聞》特別整理了週六之夜的三大賽事看點、規則變動與完整參賽名單，讓球迷們不錯過任何精彩瞬間。今年的三分球大賽從過往的壓軸或中場，調整為。而這場比賽的參賽名單中，出現了一個令人難以置信的名字——里拉德（Damian Lillard）。這位拓荒者當家球星本賽季因阿基里斯腱撕裂（torn Achilles）嚴重傷勢，預計 2025-26 賽季完全報銷，至今尚未在正式比賽中投進任何一顆球。然而，他決定在全明星週復出，力拚自2023年以來的第三座三分球大賽冠軍，這將是史上罕見「傷兵挑戰衛冕」的傳奇時刻。除了里拉德之外，其餘參賽者皆是本季手感發燙的神射手，多人命中率突破四成：眼尖的球迷會發現，今年沒有「技術挑戰賽（Skills Challenge）」了。原因據傳與去年保羅（Chris Paul）和文班亞馬（Victor Wembanyama）在比賽中搞笑地試圖鑽規則漏洞有關，聯盟因此決定在本屆取消該項目，改由自2015年後就消失的「投籃之星」重出江湖。過去幾年統治灌籃大賽的三連霸霸主麥克朗（Mac McClung）今年決定不參賽，這意味著我們將迎來睽違四年的全新灌籃大賽冠軍。今年的參賽名單風格迥異，其中奧蘭多魔術隊的後衛傑斯·理查森（Jase Richardson）最受矚目，雖然他是參賽者中最矮的（6 呎 1 吋），但他身為兩屆灌籃王傑森·理查森（Jason Richardson）的兒子，是否能繼承父親的飛人血統成為最大看點。另一方面，湖人隊的中鋒海斯（Jaxson Hayes）則是全場唯一的 7 呎長人，將展現大個子的暴力美學。首輪每位球員進行兩次灌籃，總分最高的兩人晉級決賽輪，決賽同樣進行兩次灌籃定勝負。