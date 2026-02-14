我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司董事長周永暉到高雄港務分公司展開拜年活動，場面洋溢著濃厚年節氣氛。(圖／高雄港務分公司提供)

台灣港務公司董事長周永暉13日下午，到高雄市鼓山區高雄港務分公司展開拜年活動，分赴各辦公室向員工拜年，互道恭賀新春，祝福新的一年策馬揚鞭開新運，一馬當先創佳績。台灣港務公司董事長周永暉，是由台灣港務公司董事長秘書林麗美、業務副總經理張展榮、行政副總經理高傳凱等人陪同，到高雄港務分公司展開拜年活動，受到高雄港務分公司副總經理陳中龍率主任秘書張紋英等幹部熱烈歡迎，場面洋溢著濃厚年節氣氛。台灣港務公司董事長周永暉表示，高雄港務分公司於去(114)年透過多元化經營策略，在全體同仁共同努力下，取得豐碩成果，尤其在鞏固貨櫃量、綠色能源、離岸風電、郵輪產業等領域表現亮眼，開創港埠永續發展新典範。周永暉說，高雄港務分公司於去(114)年因全球經濟受美國關稅政策不確定性之影響，高雄港船舶到港艘次及貨物裝卸量成長放緩，在營業收入部分預估約新台幣86.21億元，貨櫃裝卸量約880萬TEU，而郵輪業務方面，則展現招商具體成果，迎來亮眼成績，到高雄港的艘次創歷年次高。周永暉並說，至於高雄港郵輪的績效方面，高雄港去(114)年國際郵輪到港預報艘次為95艘次，其中母港42艘次、掛靠港53艘次，創歷年次高，另外，麗星夢郵輪公司首次雙船同步布局，探索星號郵輪以高雄港作為母港，領航星號郵輪以掛靠港航線、歌詩達郵輪公司深耕高雄母港市場，已連續3年以高雄港為母港營運。周永暉指出，高雄港郵輪航線新突破，麗星夢郵輪公司首創探索星號郵輪直航菲律賓新航程，將帶領旅客從高雄出發，直航菲律賓多個熱門港口，旅客不僅能享受船上多元娛樂設施與美食饗宴，更能在航程中體驗南島風情與異國文化，而隨著探索星號郵輪的啟航，高雄港再次展現其作為國際郵輪樞紐的潛力，誠摯邀請國內外旅客，從高雄展開一段美好的海洋探索之旅，感受城市的熱情與港灣的魅力。周永暉到高雄港務分公司拜年之際，也對於年節期間堅守工作崗位的輪班人員表達感謝，並提醒年節期間仍要做好工安及環保工作，也要重視返鄉過節或出門旅遊的交通安全，留意飲食均衡，整個拜年活動溫馨感人，帶有滿滿年味氛圍，也祝福大家新的一年馬到成功展宏圖，龍馬精神好運來，並期許高雄港在新的一年，能如萬馬奔騰、一馬當先，再創亮眼佳績。