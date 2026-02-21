我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節將至，大街小巷、量販店與超市再度開啟無限循環播放賀歲歌曲模式，只要踏進賣場一步，旋律就會鑽入腦海揮之不去，甚至回家睡覺時耳邊都還有滿滿的年味。為了讓大家更有共鳴，《NOWNEWS今日新聞》特別盤點賣場超洗腦賀歲歌，從傳統鑼鼓喧天到流行歌手的拜年神曲，其中最受矚目的，絕對是天王劉德華那首紅遍大街小巷的經典之作〈恭喜發財〉，稱霸21年的必聽之作。〈恭喜發財〉於2005年發行，由劉德華和台灣作詞人李安修合作填詞、陳德建作曲，朗朗上口的旋律與直白討喜的歌詞，成為年節必聽歌曲。每當那句標誌性的「我恭喜你發財，我恭喜你精彩」在賣場響起，伴隨著他獨特的顫音唱腔，就宣告著新年正式到來，成為了橫跨老中青三代的共同年節記憶，就有粉絲曾表示，「過年如果沒聽到劉德華的聲音，感覺少了一味。」劉德華之所以想寫〈恭喜發財〉，背後原因是他一直想創作一首歡樂、祈福兼具的新年歌曲，但因為他工作忙碌加上對自己要求嚴格，一開始創作速度非常慢。2004年底發生南亞大地震造成傷亡，劉德華當時義賣上萬件衣服，也加速製作〈恭喜發財〉，期望能讓災民心靈上得到安慰，他也親自參與歌詞創作，歌詞「最好的請過來，不好的請走開」，就是希望祝福世界，之後不要再發生悲傷的事情，背後具有深意。除了劉德華的〈恭喜發財〉，女子團體中國娃娃也是賀歲歌界的傳奇。一曲〈發財發福中國年〉，從前奏開始就有年節氣味，歌詞「財神來敲我家門，娃娃來點燈」，以超高音頻與極速節奏，成為各大賣場炒熱氣氛的首選，洗腦程度堪稱核彈級。2001年發行至今，也走紅了24年，在兩岸三地的大賣場間一定可以聽到這首歌曲。在台灣，更絕對不能漏掉「保庇天后」王彩樺的超強電音神曲〈保庇〉！這首歌雖然原本不是專屬的賀歲歌，但超洗腦的旋律與充滿喜氣、祈福意味的台詞：「保庇保庇保庇噢」，一躍成為過年期間各大賣場與商圈的必播金曲。強烈的節奏感讓人聽了忍不住想跟著搖擺，也為新年增添在地台味與活力。這些賀歲歌通常節奏輕快，能有效刺激消費者的情緒，讓人感到愉悅興奮，進而不自覺加快購物速度或增加購買慾望。雖然高頻率的強力播送難免讓人覺得超級洗腦，但不可否認的是，這些好聽易記的旋律，是台灣年味不可或缺的一部分。今年過年，當再次在賣場或走春時聽到劉德華的歌聲時，不妨跟著哼兩句，畢竟這可是稱霸了20年的經典。