我是廣告 請繼續往下閱讀

▲QWER為台灣的歌迷帶來許多精彩的表演。（圖／記者林柏年攝）

韓國人氣女子樂團QWER於今（14）、明兩日在台北TICC舉辦連續兩天的演唱會《QWER 1ST WORLD TOUR in TAIPEI》，兩場共6000張門票全數完售，單場吸引 3000 名粉絲到場支持，展現她們在台灣持續升溫的人氣，看著台下所有位子全被粉絲坐滿，成員Siyeon表示超感動還起了雞皮疙瘩。本次QWER演唱會主題「ROCKATION」，結合「ROCK」與「VACATION」，象徵以搖滾精神開啟一場音樂旅行，開場以海洋與暴風雨視覺揭幕，舞台燈光如浪濤翻湧，四人身穿白色華麗公主風服裝登場，氣勢十足，接連帶來〈G9JB〉、〈OVERDRIVE〉、〈T.B.H〉等歌曲，瞬間點燃全場氣氛。成員們的打招呼環節也是演出亮點之一，大家以中韓語交錯問候，隊長兼鼓手Chodan用中文熱情詢問：「大家準備好一起嗨了嗎？」並感性表示，沒想到台北場能坐滿觀眾，希望今晚的回憶能深深烙印在大家心中；Bass手Magenta也努力以中文打招呼，貼心送上「新年快樂」祝福，不斷帶動台下應援聲；Hina看著滿場觀眾感嘆：「這麼大的地方都坐滿了」，語氣中全是驚喜與感動。Siyeon則在得知台北場完售時直呼「狂冒雞皮疙瘩」，更透露自己為了台北場換上長直髮造型，她在互動環節自信重複中文「好吃」，又新學會「我喜歡你」，化身青春電影主角深情告白，反差萌瞬間笑翻全場；演唱會安可時，Siyeon因自覺表現不夠完美而一度落淚自責，其他成員立刻圍上安慰，還用搞笑方式緩和氣氛，為第一天的演出畫下句點。QWER透過YouTube企劃《最愛的孩子們》出道，憑藉鮮明樂團風格逐步累積人氣，2025年底登上AAA頒獎典禮後又進一步圈粉，距離上次來台演出僅約兩個月，她們便再度舉辦專場並成功完售，此次「ROCKATION」音樂旅行，也讓QWER與台灣歌迷的距離更加靠近。