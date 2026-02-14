我是廣告 請繼續往下閱讀

美國國防部「1260H」涉中軍工關聯企業名單疑似出現重大轉折。加拿大科技網站Wccftech 13日披露，五角大廈最新一版建議更新的貿易黑名單中，原本被列入的中國記憶體廠長鑫存儲與長江存儲，名稱已不見蹤影，但相關文件隨後又被撤下，官方也未同步說明，是否真的「解禁」仍留變數。報導指出，外界與媒體注意到名單異動後不久，五角大廈目前已將這份建議更新清單自公開管道撤除，也未再釋出進一步訊息，使市場對最終結果轉趨觀望。若兩家陸企最終確定自名單移除，意味著美國與其他海外廠商在採購中國DRAM、NAND記憶體時的政治與合規壓力可望降低，消費電子供應鏈可能因此多出一條採購選項。所謂「1260H」名單，是依相關條款將被認定與中國解放軍或中國共產黨存在關聯的企業列入限制對象；被點名的實體常被視為涉及國安風險，美方企業通常會避免直接或間接往來，相關公司在美營運也可能面臨限制。長江存儲屬NAND記憶體廠，先前被列為首批入列的陸企之一；長鑫存儲則在去年初被納入，當時也引發部分討論，原因在於其產品多偏向消費級應用。先前日經亞洲曾提到，因市場短缺，包含華碩、宏碁，以及美系PC大廠戴爾、惠普等業者，傳出評估採用長鑫的DDR5、DDR4產品線。在此情境下，若美方真的放寬限制，西方品牌採購DRAM與NAND的彈性可能提升，但實際是否會擴大下單，仍取決於合規風險、供貨穩定度與價格等因素。值得注意的是，即便國防部名單若出現鬆動，長江存儲仍可能同時面臨其他管制框架的約束。報導並提到，在文件尚未撤下前的版本中，內容顯示國防部副部長已決定將兩家公司自2025年1月7日公告的1260H清單中移除；但在官方尚未正式確認前，市場解讀仍需保留空間。