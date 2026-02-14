2026年米蘭冬奧（Milano Cortina 2026）各項賽事證持續進行，場下的選手村中，也有不少運動員「人與人連結」，主辦方準備的1萬個保險套，在短短三天內全數發完，還有選手抱怨不知道什麼時候才會補貨。
英國《衛報》引述義大利《新聞報》報導，米蘭冬奧選手村出現「保險套缺貨」的情況，主辦方準備給各國運動員的1萬個免費保險套，在短短三天內就被領取一空。
《新聞報》指出，2年前的巴黎奧運準備了30萬個保險套，平均每位選手每天可以分配到兩個，但本屆米蘭冬奧僅準備1萬個保險套。本屆冬奧的參賽選手不到3000人，相較之下，兩年前的巴黎奧運則有約1萬500人參賽，但依比例換算，數量也相當不夠。
一名匿名運動員透露，「庫存3天就見底了，他們承諾會再補貨，但誰知道什麼時候才會到。」
義大利倫巴底大區首長豐塔納（Attilio Fontana）在社群媒體上表示：「是的，我們在奧運選手村為運動員提供免費保險套。如果有人覺得奇怪，那是因為他們不了解奧運既有的傳統。這項傳統始於1988年漢城奧運，旨在提高運動員與年輕人對預防性傳染病的意識。」
他也分享西班牙花式滑冰選手斯瑪特（Olivia Smart）介紹保險套的貼文，可以看到包裝上印有倫巴底大區黃色標誌。
選手村內禁止跨國選手互訪宿舍，因此有音樂、柔和燈光和屏風的「放鬆室」（Relax Room）成為熱門地點，此外，選手村內也有大型健身房、手足球、鋼琴等設施，還有免費飲料機供應可口可樂和Innocent果昔。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《新聞報》指出，2年前的巴黎奧運準備了30萬個保險套，平均每位選手每天可以分配到兩個，但本屆米蘭冬奧僅準備1萬個保險套。本屆冬奧的參賽選手不到3000人，相較之下，兩年前的巴黎奧運則有約1萬500人參賽，但依比例換算，數量也相當不夠。
一名匿名運動員透露，「庫存3天就見底了，他們承諾會再補貨，但誰知道什麼時候才會到。」
義大利倫巴底大區首長豐塔納（Attilio Fontana）在社群媒體上表示：「是的，我們在奧運選手村為運動員提供免費保險套。如果有人覺得奇怪，那是因為他們不了解奧運既有的傳統。這項傳統始於1988年漢城奧運，旨在提高運動員與年輕人對預防性傳染病的意識。」
他也分享西班牙花式滑冰選手斯瑪特（Olivia Smart）介紹保險套的貼文，可以看到包裝上印有倫巴底大區黃色標誌。
選手村內禁止跨國選手互訪宿舍，因此有音樂、柔和燈光和屏風的「放鬆室」（Relax Room）成為熱門地點，此外，選手村內也有大型健身房、手足球、鋼琴等設施，還有免費飲料機供應可口可樂和Innocent果昔。