34 歲的林小姐（化名）備孕兩年未果，而且長期受反覆發作的細菌性陰道炎所苦，每當排卵期過後或工作壓力大，私密處總會出現灰白色、帶有魚腥味的分泌物，因此在進入人工受孕（IUI）療程前，我建議先進行陰道微生物群檢測。
林小姐起初很驚訝：「胡醫師，這只是私密處不舒服，真的會影響懷孕嗎？」
檢測結果發現，她陰道內的關鍵好菌「捲曲乳桿菌」（L. crispatus）比例極低，這就像是土壤環境不佳，種子就很難著床，因此我為她安排益生菌調理及調整生活習慣，四週後私密處症狀明顯改善許多，後續的人工受孕也順利一次成功。
惱人的私密處感染竟是難孕兇手
陰道炎是女性極為普遍的婦科症狀，尤其是育齡女性罹患率更高。女性私密處的健康實則取決於「菌相平衡」，當陰道內的乳酸桿菌（Lactobacillus）數量減少，平衡被打破時，常見的感染病症就會隨之而來。
常見三種疾病類型：
造成陰道炎的常見原因包含過度清潔、缺乏乳酸桿菌、免疫力下降、長期使用抗生素或避孕藥、高糖飲食、穿著緊身不透氣衣物，吸菸、不安全性行為、裝置子宮內避孕器等。
而陰道菌相與受孕、妊娠結果及胎兒健康都有高度關聯性，提醒備孕中女性若反覆出現私密處問題，切勿輕忽、應立即就醫。
益生菌有助提高懷孕率、降低流產風險
為了改善陰道環境，建議備孕女性適當補充特定菌株，如 L. crispatus、L. gasseri 與 L. jensenii等益生菌，不僅能產生乳酸、過氧化氫及細菌素，使陰道維持弱酸性，並能優先與陰道上皮細胞結合，防止壞菌與黴菌附著，而且透過口服乳酸桿菌，也能增加腸道菌數，減少病原菌從腸胃道轉移至陰道的機會。
根據臨床觀察，連續補充四週上述益生菌，能顯著改善不適症狀並降低細菌性陰道炎的復發率，尤其對於備孕中的婦女，更能提高懷孕率及活產率，而孕婦適當補充益生菌，則能降低早產及流產風險。（研究資料來源： Hočevar, K., Maver, A., Vidmar Šimic, M., Hodžić, A., Haslberger, A., Premru Seršen, T., & Peterlin, B. (2019). Vaginal microbiome signature is associated with spontaneous preterm delivery. Frontiers in Medicine, 6, 201. https://doi.org/10.3389/fmed.2019.00201）
反覆感染、易搔癢、高齡女性應就醫檢測
許多女性存在著「私密處或子宮應該完全無菌」的迷思，事實上，維持健康的「好菌叢」才是保障受孕環境的關鍵；對於私密處反覆感染、容易搔癢、高齡的女性，較易有菌相不平衡情形，建議應就醫檢測。
若備孕婦女長期忽視私密處問題，陰道內的壞菌可能向上感染至骨盆腔與子宮內膜，引發慢性子宮內膜炎，成為反覆著床失敗或早期流產的隱形元兇。研究顯示，當陰道與子宮內膜菌叢中，有 95% 以上由益生菌（如 L. crispatus）組成時，胚胎的著床率與活產率會顯著提升，因此，陰道健康與妊娠結果、甚至胎兒的發育都有著高度關聯性。
注重日常「養土」往好孕更近一步
想要建立良好的求孕環境，日常保養與專業醫療調理同樣重要。首先，建議先諮詢專業醫師建議，由醫師協助評估補充適合的益生菌，，並選擇有臨床試驗支持的菌株服用，勿信來路不明偏方；其次，應避免過度清潔，由於陰道乳酸桿菌具有自我淨化功能，日常僅需以清水或中性洗劑清潔即可。
在生活習慣上，控糖與多喝水至關重要，攝取過多糖分會讓身體處於發炎狀態，增加念珠菌感染機會；此外，應養成正確衛生習慣，包括如廁後由前往後擦拭、內褲每半年定期更換、洗淨後確保完全乾燥等；日常穿著也應以透氣棉質為主，減少使用護墊，才能維持私密處的乾爽通風。
在不孕症的治療中，不只要篩選優質的「種子」（胚胎），更須同時重視「土壤」（子宮環境）的健康，提醒正在求孕路上的女性，若有反覆感染的困擾，請務必尋求醫師專業診斷，從細微的菌相調理做起，先為胚胎建立一個穩定、健康的溫床，就能離「好孕」更近一步。
●作者：胡玉銘／TFC臺北婦產科診所生殖中心院長
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com
陰道炎是女性極為普遍的婦科症狀，尤其是育齡女性罹患率更高。女性私密處的健康實則取決於「菌相平衡」，當陰道內的乳酸桿菌（Lactobacillus）數量減少，平衡被打破時，常見的感染病症就會隨之而來。
常見三種疾病類型：
| 疾病類型
| 分泌物特徵
| 伴隨症狀
| 主要成因
| 細菌性陰道炎
| 灰白色、稀薄、有魚腥味
| 搔癢、紅腫
| 陰道加德諾菌過度滋生
| 念珠菌陰道炎
| 白色、濃稠、乾酪狀或豆腐渣狀
| 嚴重搔癢、疼痛
| 白色念珠菌感染
| 滴蟲陰道炎
| 黃綠色、泡沫狀、惡臭腐敗味
| 強烈搔癢、排尿痛
| 陰道滴蟲感染
