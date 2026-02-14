我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗先前在選舉期間，遭熱情粉絲傷到手部，「兩根手指嚴重彎曲」，臨時缺席電視節目辯論，引發爭議。她今（14）透露檢查結果，是因宿疾類類風濕性關節炎引發發炎，她也坦言過去為避免醫院困擾會避免就醫，如今決定改變做法，要光明正大的定期回診。高市早苗先前在選戰最後階段的2月1日，因助選活動中被熱情支持者用力拉手、傷到手臂，自曝有類風濕性關節炎，因此手都腫起來。高市早苗今（14日）表示，自己在13日前往東京都內醫院接受X光檢查、抽血檢驗及注射等治療。由於「兩根手指嚴重彎曲」，她原本很擔心可能骨折，所幸醫生檢查後確認骨頭沒有問題，發炎和疼痛消退就沒問題。現在就繼續努力工作。高市早苗坦言，自去年秋天起，媒體會密切關注她的行程，她擔心會造成醫院困擾，一直避免去做類風濕性關節炎患者必須的定期血液檢查，連做到一半的牙科治療也都暫停，但如今她決定改變做法，「健康管理也是工作的一部分，今後若有需要，我會光明正大就醫的」。高市早苗也特別提到把護具寄到自民黨總部的支持者，因為洗手等日常活動，每天都需要頻繁更換，非常實用。她也感謝關心她健康狀況的民眾，並表示接下來將持續塗抹消炎止痛藥膏，配戴護具保護患部，繼續努力工作，「讓各位擔心了，非常抱歉。再次感謝大家！」類風濕性關節炎因免疫異常導致關節發炎、破壞骨頭與軟骨的疾病。公益社團法人「日本風濕病友之會」會長門永登志榮，日前接受J-CAST新聞採訪表示，該疾病的疼痛感因人而異，發作嚴重時，整個身體都會非常辛苦，幾乎動不了，早上起床連被子都掀不開，上廁所要把內褲拉下來都很吃力，根本沒辦法拉上去，自己都曾多次在廁所痛到快哭出來，還要叫家人來幫忙。門永說自己罹病超過50年，雖然已處於緩解狀態，但至今握手仍會讓手指關節劇烈疼痛，尤其早上起床時會關節僵硬、很難活動。