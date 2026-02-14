我是廣告 請繼續往下閱讀

台美貿易協定本週簽署上路，英國《金融時報》引述知情人士指出，華府對台灣出口產品的關稅安排，將大致比照其他主要貿易夥伴，但牽動台美經貿核心的晶片條款仍未公開，外界推測，可能得等到4月「川習會」後，才有機會揭露完整內容。《金融時報》指出，協議的關鍵，來自台灣1月釋出的投資承諾，台灣科技公司預計在美國投入2500億美元擴大晶片製造，以換取美方在晶片關稅上的調整。然而，這項投資承諾並未出現在本次對外公布的協議內容中，使得未來落實方式、節奏與責任分工留下不確定空間，也讓市場對台積電等企業後續動作充滿想像與疑問。一名業內人士向《金融時報》表示，除了目前外界看到的諒解備忘錄之外，「還有另一份已議定的文本」。知情人士並稱，在美國總統川普4月赴北京與中國國家主席習近平會面之前，華府不太可能釋出1月美台協議的完整文本，原因在於川普不希望台灣議題成為美中互動的干擾因素，影響雙方建立相對穩定的關係。對於2500億美元投資內容，美國商務部長盧特尼克則表示，其中包含台積電先前已承諾的1000億美元在美建廠計畫。另有知情人士透露，台積電供應鏈廠商也將參與投資，規模約300億美元；此外，兩名了解台積電規畫的人士指出，台積電可能還會為了新增四座晶圓廠，再投入額外1000億美元。不過，即便在美國投資規模持續放大，觀察人士仍認為，要讓台積電在美製造版圖追上台灣本土產能，仍需多年時間。台積電先前曾預估，待亞利桑那園區在2030年代初期全面到位後，美國可望占其最先進2奈米以下總產能約三成，但同一時間台積電也同步在台灣擴產，意味上述比重可能更像「上限」，最終仍得看兩地擴產速度與量產良率的落地情況。