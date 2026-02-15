我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWnews》球鞋小單元「鞋槓人生」最新一集節目介紹2026年馬年新年鞋款，包含Jordan Brand、CONVERSE等諸多款式，主持人大隻與18也聊到過往對新年鞋款的印象，還有這次新鞋款背後設計概念，像是以生肖或是以節氣為主的設計。18手上拿著ALLSTAR鞋款用馬毛的概念設計，讓他想到過去Kyrie過年鞋款。「印第安風格，而且它後面有馬蹄，這次還不錯、還蠻特別，然後有用金色的滾邊來做一個整個系列，畢竟是過年喜氣。」第二雙ALLSTAR鞋款也有星箭設計，一樣會呼應馬年，「所以它後面也會有馬蹄 然後這個是很女生很適合入手 然後加上它都是有 絲綢緞面的概念。」後續兩人還聊到關於CONVERSE鞋款，過去與今年的鞋款設計，完整內容請參考「鞋槓人生」。