我是廣告 請繼續往下閱讀

美國1月突襲委內瑞拉，活捉時任領導人馬杜洛，美國總統川普誇讚，美軍使用秘密新型武器「擾亂者」（The Discombobulator），癱瘓中國、俄羅斯的防禦系統。據法新社報導，川普13日在北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）軍事基地，接見擒獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）的精銳部隊。川普誇耀，美國秘密開發了一套名為「擾亂者」（The Discombobulator）的武器，並聲稱該武器能阻斷俄羅斯與中國的防禦系統。川普向士兵說，「他們甚至在討論那台『擾亂者』，因為對方連一槍都沒開出來，俄羅斯的設備失靈了，中國的設備也失靈了。每個人都想搞清楚為什麼沒效。總有一天你們會知道真相，但當時它們確實全都失效了。」這是川普首次在公開活動中，談論這項神秘武器，此前他曾在接受媒體訪問時說「我不被允許談論它」，但透露些許細節，稱這個神秘武器讓對方的軍事裝備完全失效，「他們原本準備好了俄羅斯與中國製的火箭，但連一枚都發射不出來。我們進攻時，他們拼命按按鈕，但什麼反應都沒有。」川普在妻子梅蘭妮亞（Melania）的陪同下，先向士兵及軍眷發表講話，隨後會見了參與此次突襲的特種部隊。回顧該起行動，美軍在夜色掩護下搭乘直升機俯衝而下，從委內瑞拉首都一座高度戒備的院落中，擄走了當時的總統馬杜洛及其妻子希莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）。委國官員說法，這場攻擊行動始於美軍對委國軍事目標的轟炸，共造成 83 人死亡，超過 112 人受傷。川普表示，美軍方面無人陣亡，但有三名直升機飛行員受傷。馬杜洛目前被關押在美國，面臨販毒及其他罪名的指控。