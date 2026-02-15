我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市14日下午發生一起輕軌碰撞事故，賴姓父子在凱旋四路與瑞田街口處，打算穿越站體通道、前往北側搭乘順行輕軌，未料與輕軌列車發生碰撞，導致受傷，所幸均無生命危險。；另賴男之行為已涉嫌《刑法》第184條第3項「過失妨害舟車行駛安全罪」，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。前鎮分局一心路派出所於2月14日16時55分許獲報上述路段發生交通事故，員警馳赴現場管制疏導，並於17時10分處理完畢，輕軌恢復通行。據了解，該案係林姓男子(年約27歲、酒測值0)駕駛輕軌T23車次(逆行)進入凱旋瑞田站(C2站)之際，與徒步行走欲穿越該站體通道至北側搭乘(順行)輕軌之賴姓男子（年約51歲）及賴姓少年(年約8歲)發生擦撞，導致渠等分別頭部及手腳受傷，經119救護人員到場協助送醫治療，所幸無生命危險。初步調查肇事原因疑係賴男等欲穿越站體通道時，行人通道警示燈號已亮起，賴男牽引渠子仍強行通過導致與輕軌發生交通事故，惟詳細肇事責任仍待交通大隊進一步分析研判；另賴男之行為已涉嫌《刑法》第184條第3項「過失妨害舟車行駛安全罪」，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金，警方蒐證調查完竣後將依法移送地檢署偵辦。前鎮分局呼籲用路人，通過輕軌站體務必遵守管制燈號，以確保自身及他人安全。