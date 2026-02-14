美軍將派遣第二艘航母到中東，總統川普批評伊朗在核談判中很難溝通。美國官員透露，若川普下令發動攻擊，美軍正準備應對持續數周的作戰，恐成兩國前所未有的嚴重衝突。
據路透社報導，美國與伊朗外交官上週在阿曼舉行了會談，試圖重啟關於德黑蘭核計畫的外交進程。此前，川普已在該地區集結軍隊，引發了外界對新軍事行動的擔憂。
美國官員週五表示，五角大廈正向中東增派一艘航空母艦，並增調數千名士兵、戰鬥機、導彈驅逐艦以及其他具備攻防能力的火力支援。
川普也在北卡羅來納州基地向美軍表示，與伊朗很難達成協議，「有時候你必須製造恐懼。那是唯一能真正解決問題的方法」。
兩名匿名美國官員向路透社透露，若川普下令發動攻擊，美國軍方正準備應對可能持續數週的對伊作戰。這可能會演變成兩國之間前所未有的嚴重衝突。
官員指出，這次的計畫比去年6月的「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer）更為複雜。在持續性的軍事行動中，美軍不僅會打擊核設施，還可能打擊伊朗的國家與安全設施。
白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，關於伊朗問題，川普不排除任何選項。他會聽取各方觀點，但最終會基於國家利益與國家安全做出決定。五角大廈拒絕置評。
伊朗革命衛隊警告，若國土遭襲，將對境內任何美軍基地實施報復。美軍在約旦、科威特、沙烏地、卡達、巴林、阿拉伯聯合大公國與土耳其均有駐點。伊朗官方稱，準備討論限制核計畫以換取解除制裁，但拒絕將其與導彈問題掛鉤。
以色列總理納坦亞胡（Benjamin Netanyahu）週三在華盛頓與川普會談時，則強調與伊朗達成的任何協議都必須包含「對以色列至關重要的元素」。
