春節親戚大團圓、走春是必備行程，許多不常見的親戚朋友齊聚一堂，別再搞錯長輩、晚輩的稱謂了，為了避免叫錯人的尷尬窘境，《NOWNEWS今日新聞》幫讀者整理了親戚稱謂圖，千萬別忘存進手機裡，遇到叫不出來的長輩時一秒讓你解脫危機，尤其很多人搞混的姨甥、姑侄關係，自己的姐妹生的小孩是外甥（姨甥關係），哥哥或弟弟生的才是姪子（姑侄關係）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
超容易搞混稱謂一次惡補

姪兒、外甥：外甥是姐姐或妹妹的小孩，叫你阿姨或舅舅；姪兒（姪子／姪女）是哥哥或弟弟的小孩，要叫你姑姑或伯父、叔叔。簡單判別法，同性氏的為姪兒，不同姓氏的為外甥。

姨甥、外甥：其中外甥又細分為姨甥、外甥，若自己是女性，叫姊姐或妹妹的子女，正確稱謂應該屬於姨甥／姨外甥；若自己是男性，那麼叫姊姐或妹妹的子女，稱為外甥／外甥女。

▲春節不常見的親戚朋友齊聚一堂，別再搞錯長輩、晚輩的稱謂了。（示意圖／取自PhotoAC）
▲春節不常見的親戚朋友齊聚一堂，別再搞錯長輩、晚輩的稱謂了。（示意圖／取自PhotoAC）
連襟：自己老婆的妹妹或姊姊的老公，也就是親姊妹的丈夫間的稱謂

姻姊夫：姊姊的老公的姊姊的老公，也就是姊夫的姊夫

玄孫：曾孫的兒子叫玄孫

高祖父、高祖母、高外祖父、高外祖母：曾祖父／母的爸爸或媽媽

妗婆：父親或母親的舅母，也稱作舅婆。

外舅公、外姨婆：外婆的兄弟、姐妹

外姑婆、伯公、叔公：外公的兄弟姐妹

姻姊夫：姊夫的姊夫

玄孫：曾孫的兒子叫玄孫

高祖父、高祖母、高外祖父、高外祖母：曾祖父／母的爸爸或媽媽

外舅公、外姨婆：外婆的兄弟、姐妹

外姑婆、伯公、叔公：外公的兄弟姐

親戚稱謂圖一次看懂

▲單身未結婚的親戚稱謂。（圖／NOWnews社群中心製）
▲單身未結婚的親戚稱謂。（圖／NOWnews社群中心製）
▲已婚的親戚稱謂一圖看懂。（圖／NOWnews社群中心製）
▲已婚的親戚稱謂一圖看懂。（圖／NOWnews社群中心製）

相關新聞

春節全聯驚喜買一送一！4款商品殺半價　可樂14元、佛跳牆也特價

全聯、好市多春節營業時間！除夕量販提早打烊　蝦皮取件連休3天

春節連假準備變天！除夕開始下雨「最冷剩14度」　降雨熱區一圖看

除夕圍爐注意了！年菜必備「8道富貴菜」招財　吉時洗澡能去晦氣