我是廣告 請繼續往下閱讀

▲春節不常見的親戚朋友齊聚一堂，別再搞錯長輩、晚輩的稱謂了。（示意圖／取自PhotoAC）

▲單身未結婚的親戚稱謂。（圖／NOWnews社群中心製）

▲已婚的親戚稱謂一圖看懂。（圖／NOWnews社群中心製）

春節親戚大團圓、走春是必備行程，許多不常見的親戚朋友齊聚一堂，別再搞錯長輩、晚輩的稱謂了，為了避免叫錯人的尷尬窘境，《NOWNEWS今日新聞》幫讀者整理了親戚稱謂圖，千萬別忘存進手機裡，遇到叫不出來的長輩時一秒讓你解脫危機，尤其很多人搞混的姨甥、姑侄關係，自己的姐妹生的小孩是外甥（姨甥關係），哥哥或弟弟生的才是姪子（姑侄關係）。姪兒、外甥：外甥是姐姐或妹妹的小孩，叫你阿姨或舅舅；姪兒（姪子／姪女）是哥哥或弟弟的小孩，要叫你姑姑或伯父、叔叔。姨甥、外甥：其中外甥又細分為姨甥、外甥，若自己是女性，叫姊姐或妹妹的子女，正確稱謂應該屬於姨甥／姨外甥；若自己是男性，那麼叫姊姐或妹妹的子女，稱為外甥／外甥女。連襟：自己老婆的妹妹或姊姊的老公，也就是親姊妹的丈夫間的稱謂姻姊夫：姊姊的老公的姊姊的老公，也就是姊夫的姊夫玄孫：曾孫的兒子叫玄孫高祖父、高祖母、高外祖父、高外祖母：曾祖父／母的爸爸或媽媽妗婆：父親或母親的舅母，也稱作舅婆。外舅公、外姨婆：外婆的兄弟、姐妹外姑婆、伯公、叔公：外公的兄弟姐妹姻姊夫：姊夫的姊夫玄孫：曾孫的兒子叫玄孫高祖父、高祖母、高外祖父、高外祖母：曾祖父／母的爸爸或媽媽外舅公、外姨婆：外婆的兄弟、姐妹外姑婆、伯公、叔公：外公的兄弟姐