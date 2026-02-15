春節親戚大團圓、走春是必備行程，許多不常見的親戚朋友齊聚一堂，別再搞錯長輩、晚輩的稱謂了，為了避免叫錯人的尷尬窘境，《NOWNEWS今日新聞》幫讀者整理了親戚稱謂圖，千萬別忘存進手機裡，遇到叫不出來的長輩時一秒讓你解脫危機，尤其很多人搞混的姨甥、姑侄關係，自己的姐妹生的小孩是外甥（姨甥關係），哥哥或弟弟生的才是姪子（姑侄關係）。
超容易搞混稱謂一次惡補
姪兒、外甥：外甥是姐姐或妹妹的小孩，叫你阿姨或舅舅；姪兒（姪子／姪女）是哥哥或弟弟的小孩，要叫你姑姑或伯父、叔叔。簡單判別法，同性氏的為姪兒，不同姓氏的為外甥。
姨甥、外甥：其中外甥又細分為姨甥、外甥，若自己是女性，叫姊姐或妹妹的子女，正確稱謂應該屬於姨甥／姨外甥；若自己是男性，那麼叫姊姐或妹妹的子女，稱為外甥／外甥女。
連襟：自己老婆的妹妹或姊姊的老公，也就是親姊妹的丈夫間的稱謂
姻姊夫：姊姊的老公的姊姊的老公，也就是姊夫的姊夫
玄孫：曾孫的兒子叫玄孫
高祖父、高祖母、高外祖父、高外祖母：曾祖父／母的爸爸或媽媽
妗婆：父親或母親的舅母，也稱作舅婆。
外舅公、外姨婆：外婆的兄弟、姐妹
外姑婆、伯公、叔公：外公的兄弟姐妹
姻姊夫：姊夫的姊夫
親戚稱謂圖一次看懂
親戚稱謂圖一次看懂