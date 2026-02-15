我是廣告 請繼續往下閱讀

▲除夕拜天公的時間為子時到午時前，也就是今晚11點到隔日上午11點。（圖／楊登嵙提供）

▲除夕地基主要怎麼拜？祭拜供品簡單為主，傳說地基主喜歡雞腿，可以準備雞腿便當。（圖／翻攝自土城玄真堂佛具店粉專）

明（16）日迎來農曆除夕，除了晚上的團圓年夜飯外，不少家庭從清晨開始依序進行祭拜儀式，包含拜玉皇大帝（天公）、地基主與祖先，感謝一整年的庇佑，並祈求新年平安順遂。《NOWNEWS》一次整理「除夕拜拜時間」、「除夕供品準備」、「除夕拜拜流程」，讓你快速掌握正確順序與注意事項，除夕拜拜一篇就上手。除夕子時到午時先拜玉皇大帝（天公），也是除夕拜拜流程的第一步驟；接著午後到下午5點前要拜地基主；團圓飯前先拜祖先，祖先用過餐，子孫才能食用，所以一般都是在吃飯以前就會拜好。盡量以清晨、早上為主（除夕子時到午時）五色金（天金、大壽金、壽金、刈金、土地公金）三牲（雞、豬、魚）、三杯茶、甜湯圓、水果三樣（五樣也可）、年糕、發糕、糖果；三牲各別的吉祥寓意為：豬代表「諸事吉祥」、雞代表「起家團圓」、魚代表「年年有餘」。除夕拜天公的時間為子時到午時前，因此拜天公的時間為今（15）日晚間11點到隔日上午11點。許多家庭在新春年間拜天公會特別隆重，在家門口準備高、矮各一張桌子，最靠近外面擺放高的桌子，祭拜天公，在桌上擺設紙製的彩色天公神座，中間放上香爐和三杯茶，拜天公不準備酒，可用桂圓茶取代，取其「富貴圓滿」之意，希望可以為家人帶來財運和平安。矮桌則是犒賞玉皇大帝的天兵、天將為主，因此可準備葷食，兵將們平時辛苦保衛神明和信眾，新年為體恤其辛勞，供品可以盡量準備得豐盛，三牲、五牲皆可。午後到傍晚時間最佳，最晚不要超過下午5點刈金一支、小銀一支。祭拜供品簡單為主，傳說地基主喜歡雞腿，可以準備雞腿便當若從小家中就沒有祭拜地基主的習慣，或是搬進新家後就沒有祭拜過地基主，那麼就不用刻意祭拜地基主，但若是曾經祭拜地基主，那麼之後就必須定期祭拜，不可隨便中斷祭祀。在廚房找一平台或是在後門擺一個小桌子，放上供品以及一雙筷子，點上三炷香請地基主享用，並祈求平安。等待一小段時間後，就可拿金紙向地基主拜拜、並請祂取用，再將金紙拿到金爐化掉，後將茶或酒灑到金爐就可以了。要特別注意的是，因為地基主為位階較低的神明，所以祭祀地基主的牲禮不可太過豐盛。除夕傍晚（祖先要吃飽、子孫才可以吃年夜飯）刈金一支、大銀數支、小銀數支：豐盛的團圓飯（可將拜完天公的牲禮料理過後祭祀祖先）、三杯茶（酒也可以）、一鍋飯、水果、糕餅祭拜祖先須請家中所有的人一起祭拜，每人手持一炷香，一起向祖先牌位行禮、祭拜，並邀請祖先一同回到家中共進團圓飯。待香燒到剩三分之一時，再手捧金紙向祖先行禮，拿去金爐化掉即可。還有，供桌上的碗筷，供奉的祖先有幾位就需擺上幾副碗筷，若是不確認供奉人數，就放6副或12副碗筷，筷頭朝向祖先牌位、筷尾朝向供品，這樣祖先才有碗筷可以吃飯喔！