2026除夕夜是2月16日，也是過年氣氛最濃的一天，除夕習俗要拜拜，包含拜地基主、拜祖先，以及貼春聯、圍爐吃團圓飯、發紅包給壓歲錢、為長輩守歲。不少民眾也很關心除夕禁忌有哪些？像是除夕可以洗衣服嗎、除夕洗澡會不會影響運勢？以及紅包什麼時候給、除夕貼圖如何免費下載？《NOWNEWS今日新聞》整理除夕過節重點一文掌握，讓你從年頭旺到年尾！
2026除夕開運：燈火通明旺運法
除夕是全家團圓、能量最強的一天，也是陰陽交替的巔峰。2026為強火年，開運重點在於「光」，2月16日除夕夜睡前，將客廳的燈保持開啟到初一清晨，或是留一盞小燈直到天明。
在五行中，光即是「火」，火能旺午年的運勢。在習俗上是「守歲」保護長輩，在命理上則是藉由光熱點燃「財庫燈」，有照亮財路、驅除陰邪之意，為新的一年點燃光明前程。
除夕夜紅包壓歲錢什麼時候給？
依照多數家庭的年節習俗，除夕夜發紅包、給壓歲錢，通常會安排在吃完年夜飯之後，象徵一年圓滿、好運接續而來。除了除夕夜，另一個常見的發紅包時機則是初二回娘家「請女婿」，除了晚輩準備紅包孝敬岳父母，娘家親戚之間也會在此時互送紅包。
至於紅包究竟該在除夕夜、初一還是初二發，其實沒有絕對規定，主要依各家習慣及「禮尚往來」，當對方開始發紅包時，通常就會回包應對。建議在聚餐前就可先將紅包準備好，並寫上對象姓名（祝福詞），這樣發紅包時就不怕拿錯或手忙腳亂。
2026除夕習俗：貼春聯、拜拜、吃年夜飯
2026年除夕夜落在2月16日（農曆十二月二十九日），命理專家楊登嵙表示，除夕是一年中最重要的闔家團圓日子，除夕前完成大掃除，貼春聯最佳吉時是除夕早上6時至中午12時之間。除夕拜拜也是重頭戲，向神明、地基主與祖先辭歲祭拜。
到了除夕夜，全家人圍坐一桌吃年夜飯，象徵團圓圓滿，餐後發紅包壓歲錢祝福對方，並為長輩守歲迎接新年。隔天大年初一不少民眾會前往廟宇「行春」祈福，為新的一年求好運，讓年節好兆頭從除夕一路延續到新年。
除夕拜天公、拜地基主、拜祖先！供品一次看
📍除夕拜天公
◾拜拜時間：子時，2月15日小年夜晚間11時至除夕凌晨1時。
◾地點：家中屋外沒有遮蔽處
◾供品：茶、三牲、水果、年糕、發糕、糖果
◾金紙：天公金、壽金
📍除夕拜地基主
◾拜拜時間：2月16日除夕中午12時至下午3時。
◾地點：大門內向內或廚房內向外
◾供品：日常飯菜、水果、茶或酒3杯
◾金紙：刈金、四方金
📍除夕拜祖先
◾拜拜時間：除夕傍晚、團圓飯前。
◾地點：自家神龕
◾供品：日常飯菜、水果、茶或酒三杯、糕餅
◾金紙：刈金、四方金
除夕貼圖：LINE貼圖「恭喜發財、新年快樂」都免費
除夕夜圍爐吃完團圓飯、發完壓歲錢後，許多人都會發送除夕貼圖給親朋好友，LINE在馬年春節推出多款免費過年貼圖，集結「恭喜發財、馬年行大運、新年快樂」等應景吉祥話，讓親友收到滿滿正能量，馬年一開春就旺起來。《NOWNEWS》社群中心也特別製作10張馬年賀圖，點此全部免費下載使用。
👉點此連結｜LINE過年貼圖23組免費下載！2026新年快樂貼圖限時打包
除夕可以洗衣服嗎？除夕洗澡時間：洗去晦氣不洗財
許多民眾最困惑的是：除夕可以洗衣服嗎？根據傳統除夕禁忌，會建議在除夕吃年夜飯前把衣服洗好晾乾，不要「濕過年」。習俗認為，若除夕夜晾著濕衣服，容易讓來年運勢「溼答答」。
至於除夕洗澡時間，傳統禁忌最常見的是「入夜後忌洗澡」，命理專家建議，最好的洗澡時機是在「吃年夜飯前」，象徵洗淨去年的塵垢與霉運，換上新衣迎接除夕夜的福氣。其實除夕洗衣、洗澡並非絕對禁忌，主要還是尊重家中長輩習慣，若是老人家很介意，不妨提前完成、心安最重要。
2026除夕禁忌：不討債、不吵架、不說死字
◾不掃地、不倒垃圾：從除夕到初五，長輩多會避免掃地、倒垃圾，習俗認為會將家中財運和福氣掃出門或倒掉。
◾不說不吉利的話：在過年期間，除了避免爭吵、罵人，也盡量不要說「死」、「衰」等不吉利的話，以免觸霉頭。
◾不打碎物品：打破東西被視為不祥之兆，如果不小心打破了，可立即說「碎碎平安（歲歲平安）」化解，並用紅紙包起，待初五後再處理。
◾不要討債或借錢：在過年期間跟別人討債，或是借錢不還都會影響財運，如果還有欠款未還，情況允許的話建議快點兩清。
◾不穿破掉或黑白衣物：除夕夜應穿著新衣或鮮豔的衣服，象徵新氣象和喜氣，避免穿破損或黑白色衣物。
◾不吵架、不罵人：過年期間應保持和諧的氣氛，避免爭吵或罵人，才不會影響未來一年的運勢。
◾不剪頭髮、指甲：過年期間最好避免剪頭髮和剪指甲，古人認為會剪斷財運和福氣。
2026除夕夜祝福吉祥話
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
除夕貼圖：LINE貼圖「恭喜發財、新年快樂」都免費
2026除夕禁忌：不討債、不吵架、不說死字
- 除夕夜團圓美滿，新年平安順心
- 辭舊迎新好時刻，祝你新年萬事興
- 除夕守歲迎新春，福氣好運一整年
- 年夜飯吃得圓滿，新年生活更圓滿
- 舊年煩惱留在今晚，新年幸福天天來
- 恭喜發財，財源滾滾來
- 新年開好運，事業一路旺
- 錢包滿滿、好運連連過整年
- 正財偏財都到位，2026發不停
- 馬年行大運，好事跑第一
- 一馬當先迎新年，樣樣都順利
- 馬到成功，心想事成
- 好運快馬加鞭，幸福一路狂奔
- 新的一年，健康平安最重要
- 願你新年笑口常開、福氣滿滿
- 除夕夜送祝福，新年天天都幸福
更多「2026過年」相關新聞。