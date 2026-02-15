2026新年快樂！《NOWNEWS今日新聞》在小年夜向讀者拜早年，祝福「新年快樂、恭喜發財」。迎接馬年到來，民眾開始搜尋充滿創意的吉祥話、祝福語、新年賀詞，不論是傳給長輩、老闆，還是朋友、同事，都希望一句話就能討喜又不失禮。《NOWNEWS今日新聞》特別整理馬年限定吉祥話、過年新年紅包祝福語、LINE簡訊拜年訊息，讓你一次掌握最實用的新年祝福懶人包，過年拜年不詞窮、好運一整年。
🟡馬年創意搞笑諧音哏
🟡身體健康吉祥話
🟡祝福長輩的吉祥話
🟡祝老闆新年快樂
🟡LINE、簡訊拜年訊息範本
◾2026馬年到啦！祝你龍馬精神、馬到成功、馬上有錢！新年快樂，恭喜發財，闔家平安喜樂！
◾○○，馬年新春快樂！願你龍馬精神滿滿，身體健康、萬事如意，好運馬不停蹄來報到，新的一年一起幸福奔騰！
◾2026馬年大吉！祝你存款「馬」上變多、對象「馬」上出現、煩惱「馬」上消失、升遷「馬」上兌現！別做牛做馬，做快樂黑馬！
◾老闆／經理您好，馬年新春快樂！感謝過去一年指導，祝您龍馬精神、一馬當先、事業萬馬奔騰、財源滾滾，新年大展宏圖。
◾夥伴們，2026馬年快樂！馬力全開、業績翻倍、訂單爆滿、馬上有錢！一起策馬揚鞭、衝刺新高峰。
◾長輩／阿公阿嬤，新年快樂！馬年祝您龍馬精神、身體健康、無病無痛、福壽綿長！平安就是最大的福。
◾馬年報到！祝你馬到成功、馬上有錢、金馬報喜、財運亨通！紅包拿好拿滿，新年發大財。
◾馬年新春快樂！ 馬到成功、馬上有錢、馬上幸福！恭喜發財。
◾2026馬年到，祝你一馬當先、躍馬揚鞭、夢想馬上實現！快馬加鞭衝向成功，新年快樂、一切順心！
🟡2026新年快樂賀詞大全、過年新年紅包祝福語
🟡祝新年快樂「英文、印尼文」等多國說法
◼️新年快樂英文：Happy New Year
◼️恭喜發財英文：
Wish you prosperity and wealth.
Kung Hei Fat Choy（直譯）
◼️新年快樂印尼文：Selamat Tahun Baru
◼️新年快樂越南語：Chúc mừng năm mới
◼️新年快樂法文：Bonne Année
◼️新年快樂日文：明けましておめでとうございます。
◼️新年快樂泰文：สุขสันต์วันปีใหม่
◼️新年快樂韓語：새해 복 많이 받으세요
◼️新年快樂德文：Frohes Neues!
🟡除夕、初一、農曆新年社群打卡文案
◾新春大吉，快樂過年！🥳 今天的年夜飯準備好了，開心迎接金馬年！
◾春節放假模式ON🎉，大年初一，穿上新衣迎新氣象！
◾除夕夜，圍爐飯是最溫暖的團圓，這一刻，幸福就在身邊💖
◾大年初一，拜年第一站：送上最誠摯的祝福，願大家福星高照、事事順利！🌟
◾除夕夜，年夜飯大放送🍽️，紅包拿到手軟，祝福滿滿，馬年大吉！
◾新的一年，穿新衣，戴新帽，迎接新運氣！穿上這件紅色衣服，祝我馬年旺旺來！🧧✨
- Horse花生：好事花生（發生）
- Horse連連：好事連連
- Horse成雙：好事成雙
- 馬尼多多：Money多多
- 神馬都有：什麼都有
- 幸福加馬：幸福加碼
- 馬喜首優：韓文「美味」的諧音
- 好運加馬：好運加碼
- 馬上有錢：馬上有錢進帳
- 馬力全開：指充滿動力、幹勁十足
- 走馬看發：走馬看花（發財）
- 龍馬舞吉：諧音同台語「都有錢／都有吉」
- 馬達家事佳：指家庭幸福美滿
- 馬到成功：指事情一出手就順利成功
- 一馬當先：指領先群倫、搶得先機
- 龍馬精神：指精神奕奕、體力充沛
- 萬馬奔騰：指氣勢如虹、事業蓬勃發展
- 金馬報喜：指好消息到來
- 駿業宏開：指事業像千里馬般飛躍成長
- 策馬揚鞭：指新的一年積極向前、不停步
- 龍馬精神
- 驍騰萬里，體健安康
- 馬力十足，百病不侵
- 福壽康寧
- 松柏長青
- 富貴安康
- 神采奕奕
- 歲歲平安，身心康泰
- 笑口常開，青春永駐
- 闔家安康
🟡祝福長輩的吉祥話
- 福壽安康
- 歲歲平安
- 吉星高照
- 萬事如意
- 闔家歡樂
- 身體健康
- 長命百歲
- 福如東海
- 壽比南山
- 喜氣洋洋
🟡祝老闆新年快樂
- 馬到成功
- 大展鴻圖
- 生意興隆
- 財源廣進
- 步步高升
- 事業巔峰
- 開創新局
- 龍馬精神
- 萬馬奔騰
- 富貴安康
🟡LINE、簡訊拜年訊息範本
- 吉祥如意
- 闔家平安
- 恭賀新喜
- 大吉大利
- 鴻圖大展
- 飛黃騰達
- 萬事如意
- 心想事成
- 步步高升
- 時來運轉
- 健康如意
- 福壽雙全
- 財源滾滾
- 福星高照
- 招財進寶
- 五福臨門
- 年年有餘
- 壽比南山
- 財源廣進
🟡祝新年快樂「英文、印尼文」等多國說法
