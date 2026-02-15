我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《NOWNEWS》社群中心特別製作10張馬年賀卡，全部免費下載使用。（圖／NOWNEWS社群中心）

🟡馬年創意搞笑諧音哏

Horse花生：好事花生（發生）

Horse連連：好事連連

Horse成雙：好事成雙

馬尼多多：Money多多

神馬都有：什麼都有

幸福加馬：幸福加碼

馬喜首優：韓文「美味」的諧音

好運加馬：好運加碼

馬上有錢：馬上有錢進帳

馬力全開：指充滿動力、幹勁十足

走馬看發：走馬看花（發財）

龍馬舞吉：諧音同台語「都有錢／都有吉」

馬達家事佳：指家庭幸福美滿



🟡馬有什麼吉祥話？

馬到成功：指事情一出手就順利成功

一馬當先：指領先群倫、搶得先機

龍馬精神：指精神奕奕、體力充沛

萬馬奔騰：指氣勢如虹、事業蓬勃發展

金馬報喜：指好消息到來

駿業宏開：指事業像千里馬般飛躍成長

策馬揚鞭：指新的一年積極向前、不停步

▲2026新年快樂，《NOWNEWS》祝您馬年發大財。（圖／NOWNEWS社群中心製）

🟡身體健康吉祥話

龍馬精神

驍騰萬里，體健安康

馬力十足，百病不侵

福壽康寧

松柏長青

富貴安康

神采奕奕

歲歲平安，身心康泰

笑口常開，青春永駐

闔家安康

🟡祝福長輩的吉祥話

福壽安康

歲歲平安

吉星高照

萬事如意

闔家歡樂

身體健康

長命百歲

福如東海

壽比南山

喜氣洋洋

🟡祝老闆新年快樂

馬到成功

大展鴻圖

生意興隆

財源廣進

步步高升

事業巔峰

開創新局

龍馬精神

萬馬奔騰

富貴安康

🟡LINE、簡訊拜年訊息範本

▲馬年迎春，別忘記向親朋好友傳送祝福，好人氣帶來好運氣，《NOWNEWS》祝您馬年發大財。（圖／NOWNEWS社群中心製）

🟡2026新年快樂賀詞大全、過年新年紅包祝福語

吉祥如意

闔家平安

恭賀新喜

大吉大利

鴻圖大展

飛黃騰達

萬事如意

心想事成

步步高升

時來運轉

健康如意

福壽雙全

財源滾滾

福星高照

招財進寶

五福臨門

年年有餘

壽比南山

財源廣進

🟡祝新年快樂「英文、印尼文」等多國說法

🟡除夕、初一、農曆新年社群打卡文案

2026新年快樂！《NOWNEWS今日新聞》在小年夜向讀者拜早年，祝福「新年快樂、恭喜發財」。迎接馬年到來，民眾開始搜尋充滿創意的吉祥話、祝福語、新年賀詞，不論是傳給長輩、老闆，還是朋友、同事，都希望一句話就能討喜又不失禮。，過年拜年不詞窮、好運一整年。◾2026馬年到啦！祝你龍馬精神、馬到成功、馬上有錢！新年快樂，恭喜發財，闔家平安喜樂！◾○○，馬年新春快樂！願你龍馬精神滿滿，身體健康、萬事如意，好運馬不停蹄來報到，新的一年一起幸福奔騰！◾2026馬年大吉！祝你存款「馬」上變多、對象「馬」上出現、煩惱「馬」上消失、升遷「馬」上兌現！別做牛做馬，做快樂黑馬！◾老闆／經理您好，馬年新春快樂！感謝過去一年指導，祝您龍馬精神、一馬當先、事業萬馬奔騰、財源滾滾，新年大展宏圖。◾夥伴們，2026馬年快樂！馬力全開、業績翻倍、訂單爆滿、馬上有錢！一起策馬揚鞭、衝刺新高峰。◾長輩／阿公阿嬤，新年快樂！馬年祝您龍馬精神、身體健康、無病無痛、福壽綿長！平安就是最大的福。◾馬年報到！祝你馬到成功、馬上有錢、金馬報喜、財運亨通！紅包拿好拿滿，新年發大財。◾馬年新春快樂！ 馬到成功、馬上有錢、馬上幸福！恭喜發財。◾2026馬年到，祝你一馬當先、躍馬揚鞭、夢想馬上實現！快馬加鞭衝向成功，新年快樂、一切順心！◼️新年快樂英文：Happy New Year◼️恭喜發財英文：Wish you prosperity and wealth.Kung Hei Fat Choy（直譯）◼️新年快樂印尼文：Selamat Tahun Baru◼️新年快樂越南語：Chúc mừng năm mới◼️新年快樂法文：Bonne Année◼️新年快樂日文：明けましておめでとうございます。◼️新年快樂泰文：สุขสันต์วันปีใหม่◼️新年快樂韓語：새해 복 많이 받으세요◼️新年快樂德文：Frohes Neues!◾新春大吉，快樂過年！🥳 今天的年夜飯準備好了，開心迎接金馬年！◾春節放假模式ON🎉，大年初一，穿上新衣迎新氣象！◾除夕夜，圍爐飯是最溫暖的團圓，這一刻，幸福就在身邊💖◾大年初一，拜年第一站：送上最誠摯的祝福，願大家福星高照、事事順利！🌟◾除夕夜，年夜飯大放送🍽️，紅包拿到手軟，祝福滿滿，馬年大吉！◾新的一年，穿新衣，戴新帽，迎接新運氣！穿上這件紅色衣服，祝我馬年旺旺來！🧧✨