🧨本文重點摘要

2026過年100元刮刮樂中獎率、回本率、賺錢率

雖然「馬年行大運」有50.10%的中獎率，但因為回本100元獎項跟槓龜太多，導致賺錢率只有3.42%

▲2026過年刮刮樂100元中獎率、回本率、賺錢率一圖速懂。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026過年200元刮刮樂中獎率、回本率、賺錢率

想搏賺錢出場的民眾，直接選「獎金嘉年華」，雖然他賣一張200元，但只要中獎直接可以300元出場賺錢

▲2026過年刮刮樂200元中獎率、回本率、賺錢率一圖速懂。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026過年300元刮刮樂中獎率、回本率、賺錢率

其中今年最新款「海底大尋寶」賺錢率19.57%最高，如果有300元預算的民眾最推這款

▲2026過年刮刮樂300元中獎率、回本率、賺錢率一圖速懂。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026過年500元刮刮樂中獎率、回本率、賺錢率

中獎率區間為40％至42%區間，不過賺錢率普遍都不算太高，但是回本率就比其他價位高上許多

▲2026過年刮刮樂500元中獎率、回本率、賺錢率一圖速懂。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026過年1000元以上刮刮樂中獎率、回本率、賺錢率

常常會出現「假中獎」的情況，例如1200萬大吉利會中500元、2000萬超級紅包會中1000元，但這些虧錢的假中獎都會算進中獎率當中。

其實機率只有0.05812%

▲2026過年刮刮樂1000元以上中獎率、回本率、賺錢率一圖速懂。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026過年刮刮樂中獎率最高Top5

No.1：金馬獎 / 售價500元 / 中獎率100.00%

▲2026過年刮刮樂中獎率最高Top5排行榜。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026過年刮刮樂回本率最高Top5

No.1：金馬報喜 / 售價200元 / 回本率50.35%

▲2026過年刮刮樂回本率最高Top5排行榜。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026過年刮刮樂賺錢率最高Top5

No.1： 獎金嘉年華 / 售價200元 / 賺錢率30.10%

▲2026過年刮刮樂賺錢率最高Top5排行榜。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026過年刮刮樂最慘地雷款

該張刮刮樂回本率29.33%不僅是31款中「倒數第二」的款式，賺錢率僅10.29%也同樣是「倒數第二」。

▲2026春節刮刮樂最雷款式由「2000萬超級紅包」拿下，雖然中獎率高，但存在假中獎問題，賺錢率、回本率通通是31款中敬陪末座，加上售價太高，槓龜心很痛。（圖／記者葉政勳攝）

你買下去有高達70.67%的機率是會賠錢的，對許多人來說，2000元用途很多，沒有本的人千萬不要隨意購買或玩過頭哦！