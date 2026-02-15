2026過年刮刮樂完整攻略來囉！今（15）日為春節連假第二天，同時也是小年夜，許多人都已經開始到彩券行購買刮刮樂試手氣，然而等到除夕才要拼運氣的你，是不是還在苦惱要買哪款刮刮樂呢？《NOWNEWS》特別整理今年過年在線販售的刮刮樂，馬年新款加上舊款總計有31款可以選擇，本文將每一款刮刮樂中獎率、回本率、賺錢率全部整理出來，並且列舉刮刮樂中獎率、回本率、賺錢率最高的Top5推薦，讓讀者一文就能看懂，今年過年玩刮刮樂看這篇準沒錯啦！
🧨本文重點摘要
📍2026過年100元刮刮樂攻略
📍2026過年200元刮刮樂攻略
📍2026過年300元刮刮樂攻略
📍2026過年500元刮刮樂攻略
📍2026過年1000元以上刮刮樂攻略
📍2026過年刮刮樂中獎率最高Top5
📍2026過年刮刮樂回本率最高Top5
📍2026過年刮刮樂賺錢率最高Top5
📍2026過年刮刮樂最慘地雷款
2026過年100元刮刮樂中獎率、回本率、賺錢率
推金幣：中獎率 30.00% / 回本率 30.00% / 賺錢率 16.36%
財神報到：中獎率 32.00% / 回本率 32.00% / 賺錢率 12.00%
財源滾滾：中獎率 33.00% / 回本率 33.00% / 賺錢率 13.20%
馬年行大運：中獎率 50.10% / 回本率 50.10% / 賺錢率 3.42%
歡樂賓果：中獎率 33.00% / 回本率 33.00% / 賺錢率 11.85%
金甜蜜：中獎率 33.00% / 回本率 33.00% / 賺錢率 13.36%
100元的整體來看中獎率都是落在30至33%之間，賺錢率最高的為「推金幣」，但中獎率是所有100元刮刮樂中最低；雖然「馬年行大運」有50.10%的中獎率，但因為回本100元獎項跟槓龜太多，導致賺錢率只有3.42%，想從這款刮刮樂獲利機率真的非常低，整體來說，100元刮刮樂還是適合買給小朋友過年試試手氣，開心就好。
2026過年200元刮刮樂中獎率、回本率、賺錢率
好運連發： 中獎率 36.00% / 回本率 36.00% / 賺錢率 15.76%
獎金樂翻倍：中獎率 31.00% / 回本率 31.00% / 賺錢率 17.06%
金馬報喜：中獎率 50.35% / 回本率 50.35% / 賺錢率 14.24%
金好鑽：中獎率 34.50% / 回本率 34.50% / 賺錢率 18.89%
大三元： 中獎率 34.00% / 回本率 34.00% / 賺錢率 16.32%
百萬年終獎金： 中獎率 33.72% / 回本率 33.72% / 賺錢率 16.73%
好運強強滾： 中獎率 35.00% / 回本率 35.00% / 賺錢率 18.00%
獎金嘉年華： 中獎率 30.10% / 回本率 30.10% / 賺錢率 30.10%
金鑽寶盒： 中獎率 34.00% / 回本率 34.00% / 賺錢率 17.61%
一路發：中獎率 30.25% / 回本率 30.25% / 賺錢率 13.93%
加倍旺：中獎率 29.00% / 回本率 29.00% / 賺錢率 13.12%
刮刮金樂透：中獎率 31.60% / 回本率 31.60% / 賺錢率 13.88%
金五吉： 中獎率 32.00% / 回本率 32.00% / 賺錢率 16.81%
星際尋寶：中獎率 33.00% / 回本率 33.00% / 賺錢率 16.17%
歡樂雙星： 中獎率 31.99% / 回本率 31.99% / 賺錢率 14.37%
幸運接龍： 中獎率 32.00% / 回本率 32.00% / 賺錢率 18.26%
200元的刮刮樂是這次31款中佔比最多的價位，總計有16款，中獎率也大概分布在30%至26%之間，目前評價非常好的是新款「金馬報喜」，不僅中獎率50.35%，回本率也是50.35%，而且賺錢率不像「馬年行大運」那麼低，有14.24%，非常適合想要試試手氣的民眾；另外如果想搏賺錢出場的民眾，直接選「獎金嘉年華」，雖然他賣一張200元，但只要中獎直接可以300元出場賺錢，也就是中獎即賺錢的意思，也是低調的黑馬款式之一！
2026過年300元刮刮樂中獎率、回本率、賺錢率
海底大尋寶： 中獎率 36.00% / 回本率 36.00% / 賺錢率 19.57%
鈔票一把抓：中獎率 37.04% / 回本率 37.04% / 賺錢率 13.23%
無敵威力： 中獎率 36.00% / 回本率 36.00% / 賺錢率 18.40%
300元的刮刮樂，過年常玩的內行人一定都知道，買300元的CP值肯定是最高的，因為根據往年數據顯示，300元的刮刮樂至少都會有1張或2張，會榮登賺錢率前五名的位置，其今年不管是哪一款中獎率都是36%以上，很明顯比100元、200元刮刮樂中獎率還高，其中今年最新款「海底大尋寶」賺錢率19.57%最高，如果有300元預算的民眾最推這款，遊戲是賓果型態，玩得久中獎數值又好！
2026過年500元刮刮樂中獎率、回本率、賺錢率
哈啾咪：中獎率 42.02% / 回本率 42.02% / 賺錢率 13.22%
金馬獎：中獎率 100.00% / 回本率 38.44% / 賺錢率 14.44%
五路財神：中獎率 40.72% / 回本率 40.72% / 賺錢率 14.79%
金牌777：中獎率 40.02% / 回本率 40.02% / 賺錢率 18.02%
500元刮刮樂就是來到拼大獎的關鍵時刻啦！頭獎至少上看300萬、500萬以上，是不少想拼大獎的彩迷會選擇購買的刮刮樂，中獎率區間為40％至42%區間，不過賺錢率普遍都不算太高，但是回本率就比其他價位高上許多，很多時候中獎就是回本而已；其中每年都會推出的生肖系列，今年輪到「金馬獎」，是台彩唯一中獎率100%的刮刮樂，裡面會有許多100元的獎項，等於有保底，但也是被內行彩迷選擇不會買的一張，賺錢率也僅14.44%，適合想試手氣拼大獎，但不想虧太多的民眾購入。
2026過年1000元以上刮刮樂中獎率、回本率、賺錢率
1200 萬大吉利：售價1000元 / 中獎率 70.00% / 回本率 37.47% / 賺錢率 19.07%
2000 萬超級紅包：售價2000元 / 中獎率 69.33% / 回本率 29.33% / 賺錢率 10.29%
1000元以上的刮刮樂，今年就只有兩款，分別是「1200萬大吉利（售價1000元）」以及「2000萬超級紅包（售價2000元）」，都是台彩主打高中獎機率的刮刮樂，但由於頭獎獎金太高，常常會出現「假中獎」的情況，例如1200萬大吉利會中500元、2000萬超級紅包會中1000元，但這些虧錢的假中獎都會算進中獎率當中。其中2000萬超級紅包雖然10個頭獎2000萬、1200個100萬、5474個10萬的獎項很吸引人，但是如果以總印製數量1150萬張來看，其實機率只有0.05812%，幸運兒真的只在少數。
2026過年刮刮樂中獎率最高Top5
No.1：金馬獎 / 售價500元 / 中獎率100.00%
No.2：1200萬大吉利 / 售價1000元 / 中獎率70.00%
No.3：2000萬超級紅包 / 售價2000元 / 中獎率69.33%
No.4：金馬報喜 / 售價200元 / 中獎率50.35%
No.5：馬年行大運 / 售價100元 / 中獎率50.10%
2026過年刮刮樂回本率最高Top5
No.1：金馬報喜 / 售價200元 / 回本率50.35%
No.2：馬年行大運 / 售價100元 / 回本率50.10%
No.3：哈啾咪 / 售價500元 / 回本率42.02%
No.4：五路財神 / 售價500元 / 回本率 40.72%
No.5：金牌 777 / 售價500元 / 回本率40.02%
2026過年刮刮樂賺錢率最高Top5
No.1： 獎金嘉年華 / 售價200元 / 賺錢率30.10%
No.2 ：海底大尋寶 / 售價300元 / 賺錢率19.57%
No.3： 1200萬大吉利 / 售價1000元 / 賺錢率19.07%
No.4： 金好鑽 / 售價200元 / 賺錢率18.89%
No.5： 無敵威力 / 售價300元 / 賺錢率18.40%
2026過年刮刮樂最慘地雷款
那麼看完這麼長一串，今年的最慘地雷款是獎落誰家呢？答案就是「2000萬超級紅包」，不要太意外，高報酬自然就會伴隨高風險，雖然該張刮刮樂的中獎率高達69.33%，但是最真實的還是得看「賺錢率」以及「回本率」，該張刮刮樂回本率29.33%不僅是31款中「倒數第二」的款式，賺錢率僅10.29%也同樣是「倒數第二」。
那為什麼它是最慘地雷款？因為「售價」的緣故，就算馬年行大運賺錢率只有3.42%，但至少回本率有50.10%，而且單張只賣100元；但是2000萬超級紅包單張售價2000元，總中獎率69.33%沒錯，但其獎金結構是由「賺錢機率10.29%（中到超過2000元金額）」、「回本機率19.04%（剛好中2000元）」以及「中獎但是賠錢機率40.00%（刮到1000元）」所組成，結果加上完全沒中獎的30.67%，這張刮刮樂反而跟總中獎率相反，你買下去有高達70.67%的機率是會賠錢的，對許多人來說，2000元用途很多，沒有本的人千萬不要隨意購買或玩過頭哦！
資料來源：台彩官網
《NOWNEWS》溫馨提醒您：刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收，購買刮刮樂應該量力而為，不要因為沉迷影響日常生活囉！
