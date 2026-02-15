我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（2月14日）是西洋情人節，白宮特別挑在這一天於社群平台發文，釋出幾張另類情人節卡片，裡面赫然出現1月剛被美軍抓到美國受審的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），還有川普政府近來一直放話要拿下的格陵蘭島。白宮的頭一張情人節卡片，是紅色的背景，上方寫著：「你俘獲了我的心（You captured my heart）」，下方配了一張馬杜洛上月初遭生擒時，眼睛、耳朵都被遮住的代表性照片。最後一張卡片，則是格陵蘭被圈在愛心裡，上頭打著：「是時候定義一下我們的曖昧關係了」，再次表達川普政府想要格陵蘭的心。至於另外2張卡片，分別是馬里蘭州民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）與薩爾瓦多籍男子加西亞（Kilmar Abrego Garcia）一起喝飲料的心型照片，配文聲稱：「我對你的愛，就像民主黨人對非法移民的愛一樣強烈。我願意飛越1537英里，只為與你共飲一杯！」以及川普舉著一份後製過的行政命令，上面寫着：「第4547號行政令，你是我心愛之人（UR my Valentine）。」