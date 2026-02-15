中共中央政治局委員、中國外交部長王毅，14日出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表演說並回答提問時，再次提到美國、中國、日本、台灣之間的關係，重砲抨擊日本「侵略殖民台灣野心未泯 軍國主義陰魂不散」。
根據中國外交部官網聲明，王毅表示，不認為亞太局勢日益緊張，但也並非一帆風順、風平浪靜，須警惕日本的危險動向，因日本現職首相竟然公開聲稱，台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，是日本首相戰後80年來，第一次公開發出這種狂言，直接挑戰中國的國家主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的戰後國際秩序，直接背棄了日方向中國做出的政治承諾，中國當然不能答應，14億中國人都不會答應。
王毅還以身處德國為由，把日本和歐洲的戰後處理做比較，聲稱德國戰後就對法西斯進行了全面清算，制定了禁止宣揚納粹主義的法律，反觀日本至今仍把甲級戰犯供奉在神社裡，日本政要絡繹不絕去頂禮膜拜，把他們奉為「英靈」，這在歐洲是不可想像的，批評日本領導人在台灣問題上的錯誤言論，揭露了日本侵略殖民台灣的野心未泯、復活軍國主義的陰魂不散。
王毅強調，日本當年就是以所謂「存亡危機事態」為由，對中國發動侵略、對美國珍珠港實施攻擊的，殷鑑不遠，不得不察，日本如果不思悔改，勢必重蹈覆轍，提醒日本人民，不要再被極右勢力和極端思潮蒙蔽裹脅，呼籲一切愛好和平的國家，也要對日本發出警告：「如果要走回頭路，就是自取滅亡。如果再賭一次，只能敗得更快，輸得更慘。」
在提到與美國的關係時，王毅則說，川普總統十分尊重習近平主席，也尊重中國人民，美中2國完全可以攜手解決世界重大問題，把美中關係發展得更好，但美國內部仍有一些人，還在千方百計打壓中國，甚至不擇手段、攻擊污衊。
王毅指出，美中關係面臨2種情景，一是美國客觀理性認知中國，奉行積極務實的對華政策，二是與中國脫鉤斷鍊，逢中必反，搞各種針對中國的小圈子、小集團，甚至慫恿策劃「台灣獨立」、分裂中國，踩踏中國的紅線，那將導致美中陷入對抗。對北京而言，當然希望是第一種前景，但也會做好應對各種風險的準備。
資訊來源：中國外交部官網1、中國外交部官網2
