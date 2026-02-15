美國對古巴的經濟封鎖持續加劇，導致該國陷入嚴重燃料危機，古巴政府日前才發出警告，國際航空公司將無法在古巴進行加油，現在古巴知名的雪茄節也成為最新受害者，被迫取消原定2月底的活動，不知何時才能恢復。
根據《BBC》報導，古巴雪茄被認為是世界上最好的雪茄之一，古巴國際雪茄節、又稱哈瓦那雪茄節（the Festival del Habano），是每年都會在該國首都舉辦的全球頂級雪茄產業盛會，吸引全球雪茄生產商、經銷商及愛好者參與，也帶來一定的觀光旅遊商機；然而，由於美國長期實施貿易禁運，古巴雪茄在美國屬於非法產品。
報導指出，每年有來自約70個國家、1300多人會參加哈瓦那雪茄節，品味古巴生產的雪茄，並參觀煙草種植園和工廠。不過，因為美國制裁，該國旅遊業亦受到限制，主辦單位表示，希望等到情況好轉後再舉辦，但目前仍無法確定要延期到何時。
主辦方並透過聲明表示：「哈瓦那雪茄節的首要任務，是為參與者提供全方位體驗，以彰顯活動的國際影響力和聲望，而推遲此次活動，正是為了保護這一獨特體驗。」
報導也提到，古巴原本就因為燃料短缺而停電，後來美國扣押古巴長期盟友-委內瑞拉的石油運輸，使得情況雪上加霜，長時間停電在當地幾乎變成家常便飯，連醫院急診室都受到嚴重影響。美國總統川普（Donald Trump）近期還喊話古巴領導人，最好盡快達成協議，否則將面臨後果。
原文連結：Cuban cigar festival called off as US blockade worsens energy crisis
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
