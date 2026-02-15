我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節腳步將至，不少公司都有年前辦尾牙、發年終獎金的習慣，中國河南礦山起重機有限公司，因去年獲利高達2.7億元（人民幣，下同），創辦人崔培軍決定提撥其中1.8億元，分配給7000名員工，還在13日舉行周年晚會時，於現場擺放6000萬元現金，讓員工上台數錢，數多少拿多少。根據《星島日報》報導，員工們分為5分鐘、10分鐘和15分鐘組別，可以分批上台、限時數錢，但不得借助任何工具，時間一到需立即停止，計時結束後，參與員工需上報自己數到的數量並簽字確認，隨後前往驗鈔機區域核驗，自報數量跟驗鈔機核驗數量一致，即可全部拿走。報導提到，現場為此專門擺放了40台點鈔機，但有賞就有罰，規則是「錯一罰十」，意即數錯1張，需倒扣10張對應現金，最終金額按核減後的餘額計算，有員工15分鐘數了10萬元，不過也有人因為數錯的罰則，被倒扣2.2萬元。報導指出，河南礦山起重機有限公司老闆崔培軍，過去也曾多次提撥高比例的分紅，通常維持在65%至70%之間，企業採取利潤共享模式，希望形成穩定經營與員工共享成果的良性循環。面對「全網最愛發錢老闆」這個稱號，崔培軍的回應也相當豪爽，直言：「不是我愛發錢，是年輕人揹著車貸、房貸，能減一點是一點」、「我給我的員工發錢有錯嗎？沒錯吧。」