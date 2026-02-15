我是廣告 請繼續往下閱讀

在南海摩擦持續累積、菲中官員數月來隔空對抗的敏感時刻，菲律賓選擇重新校準外交步調。菲律賓外交部近日公開強調，處理南海爭端應優先回歸外交主軌，避免情緒性對話將雙邊關係推向破裂深淵。這項訊號反映出菲律賓企圖在緊張情勢中維持外交可控度，同時也是對國內軍警與海巡單位釋出的政策提醒。外交部海洋事務發言人達薩（Maria Teresita Daza）表示，菲律賓將持續透過外交手段捍衛主權，即便中國在南海的行為被視為具備脅迫性，菲律賓仍致力於避免衝突升溫。他強調，外交為維護國家長遠利益的必要工具，相關主權主張仍會向中國與國際社會明確傳達。菲律賓國防部與海岸防衛隊長期面對水砲攻擊與攔阻補給等激烈行動，態度趨於強硬。自2025年底以來，海巡發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）與中國駐菲大使館多次交鋒，火藥味濃厚。政治學者分析，外交部的溫和立場具備內部降溫的作用，在防止各行政單位在輿論戰場上節奏失調。根據《亞洲海事透明倡議》（AMTI）最新追蹤，中國海警與海上民兵2024至2025年間在仁愛礁、黃岩島附近的部署密度創下歷史新高，水砲攻擊事件亦在去年後急遽增加。這些軍事化動作惡化了局勢，使菲中關係處於極為脆弱的平衡點。適逢菲律賓接任東協（ASEAN）輪值主席國，外交部希望保留協商空間，力推與中國完成延宕多年的《南海行為準則》（COC）談判。東協官方資料顯示，COC協商已進入單一談判文本的逐段審閱階段，但在執法範圍、行動約束及爭端處理機制等核心條款上仍缺乏共識，使進程充滿高度不確定性。立場強硬的前最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）對此提出不同論述。他主張南海爭議必須維持公開透明，以持續爭取國際壓力；停止揭露中國作為，將削弱盟友的支持力道。他指出，美國、日本、澳洲與歐盟等國頻繁發表關切聲明，主因在於菲律賓持續提供第一手現場證據。多名菲律賓國會議員強調，中國公開批評民選官員的行為已逾越外交禮儀，國會有義務在主權議題上展現一致立場。他們同時呼籲行政部門在外交與強勢回應之間，應取得更明確的政策協調，避免各單位發言不一的局面遭中方利用。