泰國看守總理阿努廷領導的泰自豪黨勝選後，迅速敲定與為泰黨的合作協議，將國會席次推升至過半門檻以上。阿努廷透過絕對多數席位確立「穩定政府」的基調，然而為泰黨在關鍵部會的分配結果，將直接影響這段同盟關係的延續長度。阿努廷（Anutin Charnvirakul）與為泰黨高層會談後宣布，為泰黨已同意加入執政聯盟。雙方宣稱將以公共利益為優先並暫擱過往分歧，後續將針對組閣細節進行協商，藉此對外釋出「選後政權平穩交接」的訊號。根據2月8日大選的非正式計票，泰自豪黨奪下193席，為泰黨則獲74席居第三。在眾議院500席、組閣門檻251席的架構下，兩大政黨的合作直接跨越簡單多數門檻。配合多個小黨的表態支持，泰自豪黨的執政盤勢已趨於穩固。然而，「跨越門檻」與「長期共治」仍具備本質上的差異。兩黨去年曾因泰柬邊境爭端的通話錄音外洩風波而分道揚鑣，此次再度合體，被解讀為務實利益優先於理念認同。學界觀察指出，這項合作更接近一場權力交易，其脆弱性存在於民族主義情緒的波動，以及未來部會資源分配與地方選舉的競爭壓力。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員麥明輝分析，泰自豪黨與為泰黨的結盟符合政治現實，雙方皆致力於擺脫舊帳束縛，目前的焦點已轉移至內閣職務的具體分配。若關鍵部會分配失衡或邊境議題再度升溫，聯盟內部極易出現裂縫，泰國政局可能重回「短期穩定、長期不確定」的循環。這場選後重組，讓泰自豪黨與為泰黨在席次算術上確立優勢，為阿努廷鋪設出具備穩定基礎的執政道路。泰國政壇的運作深度依賴權力分配、邊境民族主義情緒以及各黨派在地方層級的競爭，這些變數皆具備左右大局的影響力。未來新政府的核心考驗，在於將短期席次優化為長期治理穩定，其政權協調能力與政治智慧將決定泰國在新一輪權力版圖中，走向整合或是重陷震盪週期。