印尼「免費營養餐」政策希望透過大規模供餐改善孩童營養，卻在龐大預算規模與食安事故頻傳的背景下，面臨社會各界的嚴厲檢視。總統普拉伯沃於2月13日親自回應「浪費公帑」與「執行過速」的雙重質疑，將相關批評定調為「非同尋常」的反對運動。他明確表達不踩煞車的立場，並計畫加速擴張該計畫，使其成為落實政治承諾的施政核心。普拉伯沃（Prabowo Subianto）在雅加達西區出席營養餐廚房啟用儀式時強調，將該政策標籤化為「燒錢」，實屬錯誤假設。他指出經費源於政府各部門節流後的預算挪用與效率優化，而非無上限的額外加碼。同時，他重申印尼財政赤字占GDP比率將維持在法定的3%框架內，並將此計畫定位為治理改革的一部分，希望藉此縮減過往寬鬆預算所產生的浪費與低效空間。印尼政府今年為該計畫配置約335兆印尼盾（約新台幣6298億元）預算，規模較先前大幅提升，引發教育及其他公共支出是否遭擠壓的疑慮。投資人對於財政紀律與政策執行能力的擔憂，亦被視為近期印尼市場波動的背景因素之一。免費營養餐推行至今，多地陸續傳出中毒事件，疑似因餐食引發不適的孩童累計已逾15000人。數據顯示，在廚房擴張、配送時程與食材保存等環節上，現場作業能力尚在追趕政策推進的速度。即便政府強調中毒比率相對有限，相關爭議仍使食品安全成觀測該政策成敗的核心指標。根據「印尼政治指標」（Indikator Politik Indonesia）最新調查，約72.8%的受訪者對免費營養餐表示滿意，儘管雅加達等城市地區的支持度相對較低，整體社會仍維持多數認同。這項結果強化了普拉伯沃將政策定位為「有感照顧」的底氣，並試圖以日常福利抵銷對執行瑕疵的批評。智庫觀點分析指出，選民對於「獲得實惠」的感受往往優先於對「管理品質」的追求。對許多家庭而言，穩定獲得餐食、減輕經濟負擔具備強烈的象徵意義與實質助益，因此中毒事故尚未轉化為要求停辦的壓倒性輿論。然而，這也迫使政府必須加速補齊食安監管、廚房認證與問責機制等制度缺口，以避免政策聲望在未來潛在的重大事件中遭到反噬。