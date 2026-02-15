我是廣告 請繼續往下閱讀

原被軍政府推上打詐第一線的緬甸前內政部長敦敦南中將，現因涉及收受詐騙集團「保護費」遭到調查。在中方通報相關情資後，緬甸軍方安全單位介入審核，最終決定開除其軍籍並取消退休金資格。這場貪腐風暴使軍政府的打詐招牌，轉化為「內部清洗」的引信。敦敦南（Tun Tun Naung）於2025年12月「打擊電信詐騙與網絡賭博」中央監管機制成形時，以委員會主席身分領軍，宣示清剿邊境詐騙與賭博產業鏈。然而，中國隨後向緬方指出，敦敦南疑似從撣邦北部的詐騙中心獲利，促使軍方安全事務系統展開調查。內比都消息人士表示，軍方在查獲收受賄賂的證據後，採取直接除籍的嚴厲處分，其養老金亦可能遭查扣。軍事觀察人士研判其面臨軍事法庭審判的可能性極高。同時，亦有觀點認為敦敦南與敏昂萊（Min Aung Hlaing）關係緊密，軍方最終可能以調入後備體系進行「冷處理」，未必進入實質監禁。緬泰邊境與衝突地帶的詐騙據點與地方武裝、灰色經濟及跨境人口販運長期糾纏。軍政府在維持高調掃蕩的同時，外界亦持續關注政權內部是否存在利益共生關係。根據《路透社》報導，在國際壓力與跨國執法介入下，緬方近月行動轉趨強硬，但查緝對象的篩選過程仍具備高度的政治解讀空間。