守則一、最保險招：直接約定「不談政治」：

▲過年吃澎湃圍爐宴，家族成員有不同政治傾向，難免產生口角。（示意圖／新天地提供）

守則二、跟最大長輩走

（鄉民神招：一個打全部）

守則三、轉移戰場到安全話題：

守則四、經濟誘因：狠招但有效，就是一人包10萬叫他們閉嘴

守則五、低調吃飯＋物理性消失（最消極但最和平）：

明（16）日就是除夕，是與家人朋友圍爐的日子，台灣言論自由之下，，網路上包含PTT、Dcard等新聞平台總有類似求救文，《NOWNEWS》綜合各界建議，彙整5大教戰守則，。但是也提醒「政治是一時的，家人是一輩子的。」別為了不同立場傷了感情。大多數家庭面對不同政治傾向與立場時的實際經驗是「能忍就忍，忍不了就轉移」，因為吵贏了政治也輸了親情，吵輸了更氣一年。以下整理幾種常見且相對有效的應對方式。▪️進門前先私下跟關鍵長輩（尤其是會開頭的那幾位）講好：「今年大家只聊吃喝玩樂、孫子近況、誰誰誰要結婚，政治留給電視就好。」▪️如果有人硬要開話題，就笑笑說：「阿伯／阿嬤，現在講這個胃口會不好啦，吃飽再說啦！」然後立刻將話題轉移到菜色或紅包。▪️如果家裡有輩分最高的長輩（通常是阿公），而且他立場很明確，就全部跟著他走。▪️例如爺爺是鐵綠 → 其他深藍叔伯阿姨再怎麼酸，也只能小聲碎念，因為「不孝」這頂帽子太大。準備幾個萬用轉移句對付，像是「對了，最近物價好貴，你們有沒有覺得菜很貴」、「這道菜誰煮的？太好吃了」，政治話題一起頭，立刻切換話題。有人提議，如果小輩經濟能力OK，包出大包紅包，並明文規定「條件是整桌不准談政治，誰先開頭就扣錢」，大多時候真的會瞬間安靜。▪️坐小孩那桌、跟堂表弟妹打麻將、玩手機、帶小孩玩，少開口。▪️政治話題起來的時候，就專心夾菜、去廚房幫忙，物理性消失。▪️低調吃飯，已讀不回，或者以「喔？真的喔？」、「這我不懂」帶過。台灣很多家庭藍綠混雜，但真正因為政治翻桌到斷絕往來的其實很少。大多數人吵完當天、隔天就當沒事，畢竟血緣關係比政黨大太多。過完年再各自回去滑FB罵人就好，圍爐時還是把「家人」放第一。