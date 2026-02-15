我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國在透明國際（Transparency International）《2025年清廉印象指數》（CPI）僅獲33分、全球排名滑落至116名後，政府火速啟動全面反貪改革。總理阿努廷直言這是「不及格成績」，並警告若任由腐敗印象持續惡化，泰國將在全球投資版圖中遭到邊緣化，尤其在越南、馬來西亞等鄰國積極強化廉政體制的情況下，泰國面臨的競爭壓力更顯沉重。透明國際指出，泰國分數較去年再降一分，延續2014年後的長期停滯走勢；十年間泰國大多徘徊在35分上下，明顯落後於馬來西亞與印尼等國家。報告點名泰國在利益衝突管理、政黨財務透明、採購流程、警政與地方行政等領域，長期存在結構性弱點。阿努廷（Anutin Charnvirakul）接獲報告後，立即召見公共部門反貪委員會（PACC）秘書長，要求詳細分析扣分原因。此次分數走低與多起受關注的涉貪案件密切相關，包含2024年揭發的「警界黃金收費網絡」案、地方行政機關的工程回扣鏈，以及泰國審計院對多個大型基建案審核不透明的質疑。阿努廷指示副總理烏瓦諾（Borwornsak Uwanno）主導改革，範圍涵蓋行政程序法規、部會規章，並規劃制定全新反貪特別法案。他定調腐敗不只限於賄賂，冗長的審批與發照流程亦屬「制度性腐敗」，具備削弱企業信心的負面影響，在全球供應鏈重組階段對國家競爭力具備殺傷力。阿努廷要求各部門立即落實企業便利化法規，並命令PACC、反洗錢辦公室（AMLO）、公共部門發展委員會與投資委員會聯合推動資訊透明化。他強調一旦機關涉入貪瀆，將面臨最嚴厲的法律處置，政府將視情況提出更強力的執法措施。觀察人士指出，東協國家近年在反貪制度上明顯加速。馬來西亞推動《政治獻金法》並加強反貪會（MACC）的國會監督；印尼提升公開採購標準；新加坡則持續強化數位監管體系。相較之下，泰國制度改革步伐緩慢，政治極化與司法機構互信低落，導致政策延宕成為常態。泰國學界亦多次提醒，廉政評比下滑將直接反映在外資數據上。泰國投資委員會（BOI）2024年度報告指出，外資企業高度關注「審批時間不確定」與「地方行政執法不一致」等問題，這些因素已明確影響泰國與越南在科技製造鏈搶單的競爭力。在全球外資競逐與區域治理標準全面提升的當下，泰國正處於必須跨越東協新一輪競爭門檻的關鍵轉折。改革的實質落地，取決於政壇對抗既得利益的意志、行政體系對制度轉型的接受度，以及民間持續監督的力道。阿努廷政府高調宣示反貪，顯示新任期的首場指標性考核已正式展開。泰國能否將不及格的評價轉化為國家競爭力，其後續的每一項政策執行細節，都將受到國際社會與市場的深度檢視。