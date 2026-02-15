我是廣告 請繼續往下閱讀

凌晨車流多 飆平日1.8倍

▲高公局說明春節連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

春節連續假期第2天為小年夜，高公局今（15）日上午表示，目前全國道路況皆大致正常，預判今日上午重點壅塞路段有7路段，包括國11南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統等；建議南向用路人盡量於下午時段出發。高公局公布，昨（14）日全日交通量為107.3百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為3.06百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.2倍。昨日車多路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、彰化系統至埔鹽系統，下午國道除了少數部分路段因事故導致局部壅塞外，其餘路段行車大致正常。至於今日0至5時交通量為7.1百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）之1.8倍；預估今日交通量為102百萬車公里。高公局說明，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為11.3百萬車公里，預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。